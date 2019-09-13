Ярославские СМИ удалили новость, о которой сообщил губернатор

Пять СМИ Ярославской области удалили или отредактировали сообщения, в которых пересказывался пост губернатора области Дмитрия Миронова в соцсетях о договорённостях региона с корпорацией "Рособоронэкспорт". Об этом сообщает издание "7х7". Его источники утверждают, что в посте Миронова, опубликованном в фейбсуке и сети "ВКонтакте" 11 сентября, могла содержаться информация, отнесённая к гостайне. Сейчас этот пост ​удалён, а чиновники говорят о "нестыковке".

Речь в записи губернатора шла о перевозке разработок оборонных предприятий из Рыбинска в азиатскую страну-импортёр, причём указывались точные цифры того, сколько единиц продукции будет поставлено. Спустя несколько часов после публикации, как утверждается, чиновники и сотрудники "Рособоронэкспорта" попросили региональные СМИ удалить или отредактировать новости, написанные по мотивам поста губернатора. При этом информация, содержавшаяся в оригинальном посте – в частности, о том, что речь идёт о поставках авиационных двигателей в Китай, – сохранилась на сайте "Безформата". ​

Это не первый случай, когда ярославские СМИ сталкиваются с настоятельными просьбами или требованиями отредактировать или удалить тексты. Весной речь шла о требовании Роскомнадзора в связи с новостями о нецензурной надписи в адрес президента Владимира Путина. Два сайта отказались удалить новости и были заблокированы Роскомнадзором, после чего им пришлось удалить фотографию надписи.