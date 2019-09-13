Активисты подадут заявку в мэрию Москвы на марш "Бессмертный ГУЛАГ"

Представители партии ПАРНАС, политики и общественные деятели намереваются подать заявку на проведения шествия памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ".

Предполагаемая дата акции – 6 октября. Активисты намерены пройти по маршруту от Соловецкого камня на Лубянской площади до Стены скорби на проспекте Сахарова с портретами репрессированных, по аналогии с акцией "Бессмертный полк".

На странице шествия в фейсбуке опубликовано письмо мэру Москвы Сергею Собянину. Активисты просят его не препятствовать проведению марша, "так как практика несогласования публичных акций стала нормой".

Письмо в мэрию, в частности, подписали лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, политик Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарёв, режиссёр Гарри Бардин.

Помимо Москвы акции памяти жертв политических репрессий 6 октября запланированы примерно в 30 российских городах.