Умер автор снимка "Неизвестный бунтарь" на площади Тяньаньмэнь

Умер фотожурналист Чарли Коул - лауреат премии World Press Photo за снимок "Неизвестный бунтарь". Коулу было 64 года.

Фотография сделана с балкона отеля на площади Тяньаньмэнь во время студенческих протестов в Пекине 5 июня 1989 года. На снимке запечатлён человек, который стоит перед колонной танков. Имя человека и его судьба неизвестны. СМИ отмечают, что "Неизвестный бунтарь" стал символом ненасильственной борьбы. В Китае и фото, и информация о студенческих протестах находятся под запретом.



4 июня 1989 года многодневные протесты в Пекине закончились жёстким силовым разгоном демонстрантов. Китайские власти применили тяжёлую военную технику. По официальным данным, погибло около 250 человек. Независимые наблюдатели утверждают, что погибших может быть больше тысячи.