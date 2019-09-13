Житель Дагестана рассказал о пытках током в отделе полиции

На заседании суда в Дагестане местный житель Магомедамин Вагабов, которого обвиняют в финансировании терроризма, заявил, что оговорил себя под пытками. Об этом сообщает "Кавказский узел".

По словам Вагабова, в январе 2018 года его задержали люди в масках, доставили в отдел и избили. Обвиняемого якобы заставляли учить показания, применяя к нему ток. Вагабов утверждает, что в руки ему вкладывали патроны и гранату. По его словам, он сознался в преступлениях из-за того, что опасался повторения пыток. Позже Вагабов отказался от данных им показаний и отказался признавать вину.

Вагабова обвиняют в незаконном обороте боеприпасов, участии в незаконном вооруженном формировании и финансировании терроризма. Согласно информации "Кавказского узла", отец обвиняемого Хабиб Вагабов является родственником бывшего лидера боевиков в Дагестане Магомедали Вагабова, убитого в 2010 году в ходе спецоперации.