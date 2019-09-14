Кучма: Германия и Франция будут склонять Зеленского к уступкам России

Бывший президент Украины, представитель страны в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе в интервью Associated Press выразил опасения, что лидеры Германии и Франции будут подталкивать Украину к уступкам России, в частности по вопросу об организации выборов на контролируемых сепаратистами территориях Донецкой и Луганской областей.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", - приводит агентство слова Кучмы о том, что Ангела Меркель, Эмменуэль Макрон и Владимир Путин вместе будут склонять президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам. По словам Кучмы, европейские партнёры уже просят Зеленского "выполнять все пожелания Москвы". Кучма подчеркнул, что, по его мнению, выборы могут быть проведены только после вывода из Донбасса тяжёлого вооружения и войск, а также перехода границы с Россией под контроль украинских властей.

Дискуссии о дальнейших шагах по реализации Минских соглашений, в том числе о проведении выборов в неподконтрольных Украине районах Донбасса, активизировались в последнее время, в особенности после масштабного обмена между Россией заключёнными и удерживаемыми лицами. В особенности Франция настаивает на скорейшем проведении встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции для обсуждения дальнейших шагов.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне заявил, что выборы на территориях, которые сейчас контролируют так называемые "ДНР" и "ЛНР", могли бы пройти уже в будущем году, в одно время с выборами местных органов власти на остальной территории Украины. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что условием их проведения может быть только вывод российских войск с территории Донбасса. При этом в Москве отрицают, что там есть какие-либо российские войска, и заявляют, что Украина сначала должна ввести в действие закон об особом статусе Донбасса.

Зеленский неоднократно заявлял, что его цель - добиться мирного урегулирования на востоке Украины в ближайшее время. При этом он подчёркивал, что Украина не поступится своими территориями.