Под Ярославлем в ДТП с пассажирским автобусом погибли 9 человек

Под Ярославлем в результате ДТП погибли девять человек, более двадцати получили травмы различной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона. Среди пострадавших – один ребёнок, его доставили в ближайшую больницу.

По информации ГИБДД, на 20-м километре дороги "Ярославль - Заячий холм - Иваново" столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в котором ехали 30 человек. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу.