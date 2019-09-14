Под Ярославлем в ДТП с пассажирским автобусом погибли 9 человек

Под Ярославлем в результате ДТП погибли девять человек, более двадцати получили травмы различной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона. Среди пострадавших – один ребёнок, его доставили в ближайшую больницу.
По информации ГИБДД, на 20-м километре дороги "Ярославль - Заячий холм - Иваново" столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в котором ехали 30 человек. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика, который выехал на встречную полосу.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.