В Москве задержали студентов за надпись "Свободу Жукову"

В Москве задержали троих студентов, которые пришли на организованный городскими властями "Парад московского студенчества" на Воробьёвых горах с символикой в поддержку обвиняемого в экстремизме студента ВШЭ Егора Жукова. Об этом сообщается в телеграм-канале студенческого журнала DOXA.

Как уточняет "Медиазона", студенты Тима Мутаева и Валерий Костенок были одеты в футболки с надписью "Свободу Жукову", а у корреспондентки DOXA Татьянs Колобакиной была наклейка на сумке с тем же текстов. Сотрудники полиции посадили их в автозак и отвезли в ОВД МГУ.

Там, как сообщает ОВД-Инфо, студентов отпустили, заявив им, что задержали их "по ошибке".

Валерий Костенок - бывший обвиняемый по так называемому "московскому делу". Его, как и Жукова, обвиняли в участии в беспорядках в связи с акцией в центре Москвы 27 июля. Около месяца он провёл в СИЗО. Впоследствии обвинения с него сняли и отпустили на свободу. Жукову изменили обвинения - с участия в беспорядках на призывы к экстремизму - и перевели под домашний арест.

В защиту Егора Жукова выступили его коллеги из ВШЭ, представители общественности, а также учёные-лингвисты, которые подвергли резкой критике официальную экспертизу его высказываний.