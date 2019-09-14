В Улан-Удэ участника протестов обвиняют в насилии к росгвардейцу

В Улан-Удэ полиция задержала жителя города, подозреваемого в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста на этой неделе.

На сайте управления МВД по Республике Бурятия говорится, что он помещён в изолятор временного содержания. По информации "Тайги.инфо", подозреваемого зовут Дмитрий Хараев, ему 29 лет. При этом источник издания назвал его "случайным человеком", задержанным на акции протеста.

Полиция утверждает, что именно он в ночь на 12 сентября распылил газовый баллончик, из-за чего пострадал сотрудник Росгвардии. При этом участники акции протеста утверждают, что сотрудники правоохранительных органов сами бросили дымовую шашку в автобус, где находились активисты.

Акция протеста в столице Бурятии началась 9 сентября. Три дня люди не уходили с площади, несмотря на разгоны и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра города, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана Александра Габышева, который идёт в Москву, по его словам, "изгонять Путина". В ночь на четверг после инцидента с баллончиком митинг был окончательно разогнан. Всего было задержано 17 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.