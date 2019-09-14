Российская плавучая АЭС "Академик Ломоносов" прибыла на Чукотку

Первая российская плавучая атомная электростанция прибыла к месту постоянной приписки. За три недели уникальная энергетическая установка проделала путь в 5 тысяч километров.



23-го августа 140-метровое сооружение с ядерными реакторами общей мощностью 35 мегаватт начало свой путь на буксире. Маршрут проходил по Северному морскому пути и завершился у берегов Чукотки.



Росатом заявил, что электричество, вырабатаваемой плавучей атомной элекстростанцией, поступит в небольшие чукотские селения, на шахты и на морские газо- и нефтедобывающие платформы.



АЭС "Академик Ломоносов" названа по имени русского учёного, жившего в 18 веке, Михаила Ломоносова.