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Российская плавучая АЭС "Академик Ломоносов" прибыла на Чукотку

АЭС "Академик Ломоносов" перед дальним морским переходом в берегам Чукотки. Мурманск, 23 августа 2019

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Первая российская плавучая атомная электростанция прибыла к месту постоянной приписки. За три недели уникальная энергетическая установка проделала путь в 5 тысяч километров.

23-го августа 140-метровое сооружение с ядерными реакторами общей мощностью 35 мегаватт начало свой путь на буксире. Маршрут проходил по Северному морскому пути и завершился у берегов Чукотки.

Росатом заявил, что электричество, вырабатаваемой плавучей атомной элекстростанцией, поступит в небольшие чукотские селения, на шахты и на морские газо- и нефтедобывающие платформы.

АЭС "Академик Ломоносов" названа по имени русского учёного, жившего в 18 веке, Михаила Ломоносова.

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