В Петербурге всё ещё подводят итоги муниципальных выборов

Петербургские муниципалитеты, вместо того чтобы подвести итоги выборов, массово пересчитывают голоса. Пересчёт, идёт в тех муниципалитетах, где на выборах победило много независимых депутатов. В петербургском Штабе Навального считают этот процесс воровством голосов избирателей. На прошлых выборах независимые кандидаты много раз просили пересчитать голоса, подозревая фальсификации, но им всегда отказывали. Теперь же большинство избирательных комиссий, где кандидаты от “Единой России” проиграли, не хотят этого признавать и занимаются пересчётом.

И активисты штаба Навального, и участники проекта “Объединённые демократы сообщают, что получают информацию о всё новых избирательных комиссиях муниципальных образований, пересчитывающих голоса, и о всё новых подозрениях на то, что при пересчётах происходят фальсификации. Так, бюллетени с признаками подлога были обнаружены в МО 21, в результате чего мандата лишилась кандидат Марианна Бакан, которая уже подала заявление в Следственный комитет. Пересчитать голоса на своих участках решил муниципалитет “Юго-Запад”, где голоса считали автоматические урны – КОИБы, и своё место потерял глава местной администрации Василий Иоскевич. В результате пересчёта голосов победы могут лишиться депутаты-коммунисты и эсеры. Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружились перед пересчётом голосов в муниципальном образовании “Озеро Долгое”, после чего победа перешла от независимых кандидатов к кандидатам от “Единой России”.

Подсчитать количество ИКМО, где происходят подобные вещи, практически невозможно, потому что многие скрывают сам факт подведения итогов выборов. Штаб Навального готовит судебные иски по поводу фальсификаций выборов, многие кандидаты, шедшие на выборы от “Яблока”, “Справедливой России”, те, кого поддерживал проект “Объединенные демократы”, тоже заняты подготовкой исков. На это у них есть 10 дней с момента утверждения итогов голосования.