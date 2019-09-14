Саудовская Аравия сократила добычу нефти после нападения дронов

Нефтедобывающая компания Aramco, предприятия которой подверглись воздушным ударам при налёте дронов, сократила добычу нефти на 5 миллионов баррелей в сутки. Как сообщает Bloomberg, удары наносились в ночь на 14 сентября.

Йеменские повстанцы-хуситы заявили о своей ответственности за нападение, в котором участвовали десять беспилотных аппаратов. В мировых СМИ, однако, появляются и предположения, что нападение организовано Ираном или проиранскими силами. Точной информации о том, кто организовал удары, пока нет.

По оценкам агентства Bloomberg, удары стали наиболее разрушительными в истории и, очевидно, будут иметь последствия для мировых нефтяных рынков. Саудовская Аравия признала, что её нефтеперерабатывающие мощности, в результате нападения, сократились наполовину. По всей вероятности это повлияет на цену нефти на мировых рынках.

CNN обращает внимание на то, что удары по саудовским нефтяным объектам произошли за несколько дней до открытия в Нью-Йорке сессии Генеральной ассамблеи ООН.