В Канаде глава разведподразделения полиции обвинён в утечке данных

В Канаде арестован генеральный директор разведывательного подразделения Королевской конной полиции Кэмерон Ортис. Его обвиняют в нарушении закона о безопасности информации.

Сторона обвинения утверждает, что офицер получил и обработал конфиденциальную информацию, чтобы после передать её третьим лицам. Кэмерона Ортиса задержали три дня назад. Очередное слушание по делу назначено на 20 сентября.

По данным агентства Reuters, Ортиса также обвиняют в неправомерном использовании кредитной карты.

В августе, по данным Deutsche Welle, офицер Кэмерон Ортис курировал проверку возможного отмывания через Канаду 14-ти миллионов долларов российскими чиновниками. Впервые об этой схеме сообщил юрист фонда Hermitahge Capital Сергей Магнитский.

"Могу заверить, что власти воспринимают этот инцидент очень серьезно", — сказал журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.