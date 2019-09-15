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В Канаде глава разведподразделения полиции обвинён в утечке данных

Герб Королевской канадской конной полиции (RCMP)

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В Канаде арестован генеральный директор разведывательного подразделения Королевской конной полиции Кэмерон Ортис. Его обвиняют в нарушении закона о безопасности информации.

Сторона обвинения утверждает, что офицер получил и обработал конфиденциальную информацию, чтобы после передать её третьим лицам. Кэмерона Ортиса задержали три дня назад. Очередное слушание по делу назначено на 20 сентября.

По данным агентства Reuters, Ортиса также обвиняют в неправомерном использовании кредитной карты.

В августе, по данным Deutsche Welle, офицер Кэмерон Ортис курировал проверку возможного отмывания через Канаду 14-ти миллионов долларов российскими чиновниками. Впервые об этой схеме сообщил юрист фонда Hermitahge Capital Сергей Магнитский.

"Могу заверить, что власти воспринимают этот инцидент очень серьезно", — сказал журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

  • Сергей Магнитский занимался расследованием коррупционных схем в России. Его арестовали 11 лет назад по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Спустя год после ареста Магнитский умер в СИЗО.

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