В Канаде глава разведподразделения полиции обвинён в утечке данных

В Канаде арестован генеральный директор разведывательного подразделения Королевской конной полиции Кэмерон Ортис. Его обвиняют в нарушении закона о безопасности информации.
Сторона обвинения утверждает, что офицер получил и обработал конфиденциальную информацию, чтобы после передать её третьим лицам. Кэмерона Ортиса задержали три дня назад. Очередное слушание по делу назначено на 20 сентября.
По данным агентства Reuters, Ортиса также обвиняют в неправомерном использовании кредитной карты.
В августе, по данным Deutsche Welle, офицер Кэмерон Ортис курировал проверку возможного отмывания через Канаду 14-ти миллионов долларов российскими чиновниками. Впервые об этой схеме сообщил юрист фонда Hermitahge Capital Сергей Магнитский.
"Могу заверить, что власти воспринимают этот инцидент очень серьезно", — сказал журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- Сергей Магнитский занимался расследованием коррупционных схем в России. Его арестовали 11 лет назад по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Спустя год после ареста Магнитский умер в СИЗО.
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