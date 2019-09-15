У посольства США в Тбилиси прошла необычная акция протеста

В Тбилиси у посольства США прошёл митинг против поддержки Вашингтоном бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его коллег по оппозиционной партии "Единое национальное движение". Эта партия выступает за присоединение Грузии к НАТО. В митинге участвовали несколько сот сторонников и активистов парламентской пророссийской партии "Альянс патриотов". Они перекрыли дорогу здания посольства США.

Лидер "Альянса патриотов", член парламента Ирма Инашвили требует объявить персонами нон грата американских дипломатов и экспертов, выступивших на недавней конференции Института Джона Маккейна в Тбилиси. Они обосновывали необходимость принятии Грузии в Североатлантический союз – с одной существенной оговоркой. Присоединение Грузии к НАТО, по мнению американских экспертов, не должно включать действие в отношении Тбилиси Пятой статьи устава НАТО, а именно распространения принципа коллективной обороны, на Абхазию и Южную Осетию.

"Альянс патриотов" внёс в генеральную прокуратуру Грузии жалобу с просьбой возбудить уголовные дела против эксперта института Маккейна Дэвида Крамера и бывшего помощника заместителя госсекретаря США Мэтью Брайзы. Депутат Ирма Инашвили утверждает, что Дэвид Крамер избил её при попытке выступить на конференции института Маккейна, а Мэт Брайза её "злостно оклеветал".

"Альянс патриотов" считается в Грузии пророссийской организацией, выступающей за примирение с Россией и отказ от идеи вступления в НАТО. Члены парламента от "Альянса" неоднократно встречались в Москве с российскими коллегами.