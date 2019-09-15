Мера пресечения хоккеисту Игорю Мусатову будет объявлена 16 сентября

В Москве полиция задержала российского хоккеиста Игоря Мусатова, находившегося в федеральном розыске. Он был заочно обвинён в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов. Как сообщает ТАСС, в понедельник в Кузьминском суде Москвы будет решаться вопрос об избрании Игорю Мусатову меры пресечения.

Следствие установило, что Мусатов совершил преступление в начале 2018 года. Будучи участником организованной группы, он установил контакт с бизнесменом, занимавшимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка (ТАСС указывает его фамилию и инициалы бизнесмена: В.М.Абелян). Мусатов якобы договорился с Абеляном о продаже криптовалюты, стоимость которой 19 февраля 2018 года была эквивалентна 45 миллионам рублей.

Адвокат спортсмена сообщил корреспонденту ТАСС, что Игорь Мусатов своей вины не признаёт.

Российский хоккеист Игорь Мусатов – бывший нападающий словацкого клуба "Слован", выступающего в Континентальной хоккейной лиге.