В США около 50 тысяч рабочих General Motors начинают забастовку

В США Объединенный профсоюз автомобилистов заявил в воскресенье, что 49 тысяч работников компании General Motors, которые работают на почасовой оплате, в полночь в воскресенье начнут забастовку.



Переговоры о коллективном договоре с руководством компании зашли в тупик. Агентство Reuters сообщает, что забастовка протеста станет первой общенациональной акцией рабочих General Motors за 12 лет.



Ранее в воскресенье 850 человек обслуживающего персонала General Motors объявили забастовку.



Профсоюз борется с планами компании закрыть сборочные производства в штатах Огайо и Мичиган и настаивает на повышении зарплаты в связи с с рекордными прибылями General Motors в Северной Америке в последние годы.