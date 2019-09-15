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В США около 50 тысяч рабочих General Motors начинают забастовку

Chevrolet Captiva, продукция "Дженерал Моторс"

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В США Объединенный профсоюз автомобилистов заявил в воскресенье, что 49 тысяч работников компании General Motors, которые работают на почасовой оплате, в полночь в воскресенье начнут забастовку.

Переговоры о коллективном договоре с руководством компании зашли в тупик. Агентство Reuters сообщает, что забастовка протеста станет первой общенациональной акцией рабочих General Motors за 12 лет.


Ранее в воскресенье 850 человек обслуживающего персонала General Motors объявили забастовку.

Профсоюз борется с планами компании закрыть сборочные производства в штатах Огайо и Мичиган и настаивает на повышении зарплаты в связи с с рекордными прибылями General Motors в Северной Америке в последние годы.

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