Суд в Улан-Удэ арестовал обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии

Суд в Улан-Удэ в воскрресенье на два месяца арестовал активиста Дмитрия Хараева, подозреваемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Об этом сообщила "Новая газета" со ссылкой на адвоката Сергея Федорова.

Хараева подозревают в том, что именно он в ночь на 12 сентября распылил газовый баллончик, из-за чего пострадал сотрудник Росгвардии. При этом участники акции протеста настаивают на том, что сотрудники правоохранительных органов сами бросили дымовую шашку в автобус, где находились активисты.

Хараева задержали 14 сентября и поместили в изолятор временного содержания.

9 сентября в Улан-Удэ начались протесты с требованием отпустить двух задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идёт в Москву, чтобы "изгнать Путина". Позже демонстранты стали требовать повторных выборов мэра города. На них победил самовыдвиженец Игорь Шутенков, поддержанный "Единой Россией".

12 сентября участники акции заявили, что росгвардейцы бросили в автобус, где находились участники протестов, дымовую шашку и жестко задержали их. Полиция обвинила участников акции в применении слезоточивого газа. Всего было задержано 17 человек. По статье об организации несогласованного мероприятия и о неповиновении сотрудникам полиции был арестован блогер Дмитрий Баиров. Он проведёт под стражей шесть суток.

В воскресенье митинг в Улан-Удэ за честные выборы и против полицейского произвола собрал более тысячи человек. Явившийся на акцию глава республики Алексей Цыденов был встречен криками “Позор!” и “В отставку!”. Цыденов пообещал передать всю информацию о фальсификациях на выборах в “компетентные органы” и ушел.