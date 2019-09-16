Катафалк для новобрачных: соцсети о свадьбе Ксении Собчак

Эпатажные свадьбы звёзд - привычная тема для таблоидов. Но может ли такая свадьба стать политическим событием?

Да, если замуж выходит Ксения Собчак!

Молодожёны (вторым мужем Собчак стал театральный режиссёр Константин Богомолов) спровоцировали публику уже тем, что их свадебный экипаж был стилизован под катафалк.

Любовь Рожкова:

Вот ниже плинтуса эта свадьба в катафалке... Ни тебе режиссуры, ни постановки, ни исполнения, ни вкуса, ни чувства юмора. Один голимый хайп. К тому же шутки со смертью, по крайней мере на моей памяти, никогда ни у кого ничем хорошим не заканчиваются. Как-то неловко даже, потому как очевидно.

Евгения Пищикова:

Ну если правда на катафалке, то мне страшно за будущее театра. Не слишком ли старомодно, нет? И как-то лихо для брачующихся разумных лет - такого рода милые тривиальности должны где-то в 18 заходить.

О, и еще пятница 13 нынче же. Феноменальный символический ряд. Совершенно, конечно, богомоловская история, настолько пошло, но тонкие люди смеются над теми, кто упрекает режиссера в пошлости. Но все ж жизнь-то можно и поэлегантнее проживать.

Правда, прокатившаяся в катафалке пара в тот же день обвенчалась (Богомолов специально для этого крестился всего за неделю до свадьбы).

Но возмущение как раз было!

Платон Беседин:

Классическая история – бесы снимают маски. Это я о венчании Собчак и Богомолова. И день они выбрали неслучайно – 20 лет со дня взрывов на Каширском шоссе. Бесы куражатся. Едут на венчание на катафалке. Хохочут и смеются на самом венчании. Для них всё это – издевательство, перерастающее в кощунство. И вопрос, конечно, отдельный к тем священникам, которые решили обвенчать бесов – для чего?

Анна Голубева:

Кстати, о венчании. А ведь Богомолову и Собчак первыми после Пусси Райот удалось так изящно втянуть Московскую патриархию в свой перформанс. Не в таких, конечно масштабах - зато сходу инициирована реформа. Главный - и теперь единоличный - официальный спикер РПЦ В. Легойда заверил общественность, что "Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены". И тут оказалось, что жених и невеста не ограничились обычным собеседованием со священником. Они еще и "письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. И подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь".

И вот тут общественность офигела окончательно. То есть у нас де факто появился новый вид покаянной практики. Я предлагаю это дело узаконить - печатать стандартные бланки "Я больше не буду", класть на свечной ящик вместе с записками и покончить уже с этой бесконечной очередью на исповедь. Спасибо, отцы и архипастыри, вы настоящие авангардисты

Валерий Татаров:

Ей Богу, церковь только бы выиграла в глазах широкой публики, если бы отказала в венчании резвящимся немолодым подросткам Собчак и Богомолову.

...Если вы помните, началось все с похабства "пуси райот"...

Как говорил известный златоуст Черномырдин, "казалось, никогда такого не было, и вот - опять!"...

Церковь снова вызывает недоумение и даже роптание паствы. Может, фамилия "жениха" смутила батюшку?.. Негоже, мол, отказывать в таинстве человеку с такой фамилией...

Слабо в это верю. Как и в то, что настоятель известнейшего храма Вознесения Господня у Никитских ворот старейший протопресвитер Владимир Диваков не посоветовался с церковным начальством...

С другой стороны, может, и хорошо, что церковь презрела во имя Высших целей мнение этой же самой широкой публики и пошла навстречу желающим спастись ребятам, у которых явно чешется в области пиара. Просто мы, слабые умом и верой людишки, чего-то недопонимаем...

Тогда зачем эти "письменные заявления о раскаянии", которые, по сообщению уважаемого мной Владимира Легойды, были затребованы у брачующихся? Ей Богу, смешно. Да и не по "нашему" это!... Какие "расписки"? Церковь так наивна? Они что, заявление в партию писали?

Или церковь так простодушна, что верит в писульки людей, которые выйдя за паперть, пустились тут же во все тяжкие?... Катафалк, полураздетая невеста в чулках с подвязкой и с песней "Войди в меня"... Положение во гроб живых молодых... Гости в черном... Прочая абсолютно бесовская тематика.

Я не ханжа - каждый резвится и сходит с ума по своему. На "здоровье". Но в каждом живет подсознательный, реже сознательный, страх перед ответственностью после смерти… Но при чем здесь венчание? Зачем оно вдруг понадобилось Ксении, буквально на днях заявлявшей, что ни за что на свете не станет крестить своих детей (после случая с переусердствовавшим отцом Фотием в Гатчине)? Стало быть, она письменно раскаялась и теперь принимает за образец христианскую модель поведения жены-матери? Что-то не верится. Хотя сказано, что "и в последний свой миг человек может раскаяться"... Бог милостив.

У меня почему-то (грешен) только одно предположение. Невеста хотела своим венчанием затмить пляски "пусек" в Храме Христа Спасителя. То есть покуражиться. Они же с женихом любят эпатировать пуще всего на свете. Они же - пупсики. Посмотрите как мило они ложатся во гроб после венчания. Это же так "прикольно". Кто еще догадался до такого? Только креативные куртуазные маньеристы!...

Не плохая само-пиарщица Собчак для этого нарочно выбрала столь знаменитый и почтенный в российской истории храм, связанный не только с венчанием Пушкина и Гончаровой, но и с жизнью и спасением князя Потемкина, с кадетами, погибшими, защищая остатки империи от кровавой революции... Уж если глумиться и эпатировать на тему смерти, то в компании великих умерших...

Получилось чрезвычайно пошло и довольно бездарно. Фиговый все же режиссер этот Богомолов...

Андрей Кураев:

Жаль, красивый был храм

Храм, в котором венчался Пушкин, отныне будет славен другим: тут венчалась Ксения Собчак.

Когда подобный выпендреж с таинством венчания имел место в Нижнем Новгороде, то храм просто снесли. Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?

Настоятель храма - секретарь патриарха Кирилла протопресвитер Владимир Диваков. Ни секунды не сомневаюсь, что патриарх был в курсе намеченного спектакля. И благословил его - как ранее он благословил "венчание" Пугачевой с Киркоровым (по его жесткому требованию тогда еще игумен Марк Головков совершил его в Иерусалиме).

Ну и вообще - в желающих пройтись по свадьбе недостатка не было.

Кирилл Шулика:

Собчачья свадьба реально что-то по мотивам "Мастера и Маргариты" в прочтении заведующего сельским клубом. Я всегда удивлялся, почему люди с таким количеством денег все превращают в праздник урожая во Дворце труда (с). И ведь свадьба модного режиссера не отличается, таким образом, от свадьбы родственника краснодарской судьи Хахалевой.

Екатерина Винокурова:

Сорян, но свадьба Собчак и Богомолова - это безвкусица родом из начала нулевых.

Дурацкий катафалк, неясное венчание, свадебные генералы. Отдельная безвкусица - снять музей под личное мероприятие.

Несовременно и некруто.

Наталья Шавшукова:

случай Собчак показывает, что нет никакой элиты, москвичей и питерцев в ..дцатом поколении, людей с прирожденным хорошим вкусом, нет деления на 86 и 14, 50 на 50, вообще нет такой уж большой разницы между нами всеми.

сказали А, готовы сказать Б?

Все люди изначально созданы равными, мальчик или девочка из условной деревни или маленького городка может стать кем захочет и добиться чего угодно. Дочь или сын вашего плиточника-таджика может закончить университет и стать президентом. А мальчик или девочка из «хорошей семьи» вырастут хамами и бестолочами. Нет никакой предопределённости.

Спасибо, Ксения Анатольевна, что устроили похороны илитки и приблизили нас к модерну.

В конечном счёте, находятся и те, кто подобные обличения считает излишними.

Александр Тимофеевский:

Дьякон Андрей Кураев вчера вздохнул: «Жаль, красивый был храм».

Зачем вздыхать, отчего жаль, почему был? Дьякон охотно объясняет:

«Храм, в котором венчался Пушкин, отныне будет славен другим: тут венчалась Ксения Собчак. Когда подобный выпендреж с таинством венчания имел место в Нижнем Новгороде, то храм просто снесли. Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?»

Вон оно как. Собчак своим венчанием храм в Москве зашкварила, как в Нижнем его зашкварили венчавшиеся там геи. Дело было в 2003 году, после чего церковь в Нижнем снесли. Дьякон этим не поражён, не возмущён, он раздумчив: не придется ли так же поступить в Москве?

Андрей Мальгин вспомнил, что вплоть до самого конца советской власти в церкви Большого Вознесения была «лаборатория высоковольтного газового разряда и молниезащиты. Там дни напролет грохотали громы и молнии, собаки, которых выгуливали жители цэковских многоэтажек, отказывались приближаться к этим стенам и предпочитали справлять нужду на почтительном расстоянии.

Шатровую колокольню XVII века снесли еще в 1937 году. К тому времени иконостас уже сожгли вместе с иконами, настенную живопись заштукатурили и покрыли четырьмя слоями масляной краски; в здании построили межэтажные перекрытия, возвели кирпичные перегородки».

А сейчас по всей России тысячи храмов стоят брошенными, среди них творения великого архитектора Николая Львова - с дырявыми крышами, проваливающимися полами, гниют заживо. И это славно, это благолепно, это никого не смущает. А тут Собчак в церкви обвенчалась, пора сносить такую скверну, коли она сама не провалилась от стыда. И в самом деле, как там теперь молиться: кому, про что? Вся родина в этом.

Роман Зайцев:

Чего-чего, а венчание прошло по всем правилам, как любое другое венчание в православной церкви.

Или поп Диваков идиот? Он известный церковный функционер, сука православная, но уж точно не дурак и подставляться бы не стал.

Еще раз - венчание обычное, традиционное, не слушайте всяких кураевых-смирновых.

Кому запрещено венчается?

Привожу список:

1. Лицо, состоящее в браке, не может вступить в новый, ибо христианский брак — безусловно моногамный.

(Венчающиеся в браке не состояли)

2. Церковь возбраняет вступать в брак духовным лицам, т.е. принявшим священный сан. (Богомолов - поп или дьякон?)

3. Монахам и монахиням запрещается вступать в брак после принесения ими обетов. (Без комментариев)

4. Возбраняется вступление в четвертый церковный брак. (У них нет за плечами и 4-х светских браков)

5. Препятствием к браку является также физическая и духовная неспособность (идиотизм, душевная болезнь, ли­шающая человека, возможности свободно проявлять свою волю). (Кто-то может предоставить такую справку о недееспособности принимать решения этими людьми?)

6. Для вступления в брак существуют определенные воз­растные границы. Указом Святейшего Синода от 19 июля 1830 г . запрещено было венчать, если жениху нет 18 лет, а невесте 16.

(Без комментариев)

7. Препятствием к браку является также и наличие кровного родства. ( не помню точно, но по моему уже троюродные братья\сестры могут вступать в брак. Кто-то может подтвердить кровное родство этой пары?)

8. Духовное родство.

(Если известно, что Собчак\Богомолов кумовья, то есть воспринимали от купели крестного ребенка, то пусть предъявят доказательства)

Ну, вот собственно и всё, есть чем крыть?

Заткнитесь лучше, нечего этому ничего противопоставить кроме личной злобы и стены предубеждений.

Лет 15 назад орал, что каждому уважающему себя изданию надо иметь в штате консультанта кто мог на пальцах объяснить элементарные религиозные вопросы.

Андрей Десницкий:

Как там развлекается Собчак на своей очередной свадьбе - ее личное дело.

Почему это событие получило такой резонанс? Ну, сама личность Собчак, конечно, провоцирует повышенный интерес и хайп.

А во-вторых... люди привыкли к тому, что в храмах РПЦ придают огромное значение внешним формам: одежде, этикету, лексикону и т.д. В последнее время эти требования всё чаще начинают навязываться всем окружающим: завтра в школе "освещение", всем девочкам явиться в платочках и проч.

Все знают, как там официально всё строго насчет разводов и повторных браков.

Да и практически у каждого, кто соприкасался, есть свой травматичный опыт мелкого, придирчивого "духовничества" с болезненным вниманием к деталям одежды и ритуальным жестам. Примеры могу приводить, но не хочу, если честно.

И тут такой фестиваль... и люди делают вывод: а богатым можно ФСЁ. Вот просто ВАЩЩЕ ФСЁ, но по особому тарифу.

Можете им рассказывать, что это не так, что перед свадьбой молодые письменно покаялись и обещали соответствовать, можете приводить примеры скромных богачей и деликатных священников, а таких и правда много.

Но картинка всё перебивает. И выводы, которые делают люди - это тоже часть правды. Часть, да. Но правды.

Владимир Легойда:



Не думал, что вернусь к этой теме – свадьбе Собчак и Богомолова.



Конечно, тот перфоманс, тот “свадебный танец”, видео которого еще и массово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, только что повенчавшейся в церкви.



Как я уже говорил, перед совершением Таинства пара беседовала со священником о смысле христианского брака, письменно засвидетельсвовала раскаяние в своих недостойных делах в прошлом… Полагаю, священник думал и надеялся, что все это делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим действия дают серьезный повод в этой искренности усомниться. Кого люди пытаются обмануть? Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя… Да, у всех бывают падения, да, все согрешают. Но зачем давать обеты Богу, если ты не собираешься их выполнять? Причем, как-то вот сразу так не выполнять, сходу, запланированно…



А Бог все равно ждет покаяния. Только настоящего. Без перфомансов.

Евгений Черняк:

Иммерсивная свадьба года.

Несанкционированно перемещались на месте гроба...

Пятница, 13-е...

Упоминаний события в прессе больше, чем после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл...

Эфир у Ивана Урганта на Первом Канале...

Вот что бывает, когда гений пиара Ксения Собчак выходит замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.

А как ты провёл вчерашний день?!

Что сказали в прессе о тебе?

Чем ты удивил этот Мир?

Ксения Лученко:

Катафалк мне даже понравился. А что безвкусно - так а где вы видали карнавал и шутовство со скандинавской стилистической сдержанностью? А это, конечно, шутовская свадьба и карнавальное насмехательство над смертью. Так и богословски точнее, чем голубей выпускать в розовых сердечках.

Ну и Богомолов вообще какой-то скорее мёртвый, чем живой, судя хоть по "Содержанкам", хоть по публичным высказываниям. Утащил девицу от бонвивана Виторгана в царство мрачного Аида на федеральное ТВ. Но эта сказка ещё не кончилась...

Александр Баунов:



Я ожидал, что просто свадьбы постановщик «Идеального мужа» не допустит. Заодно это ключ к попыткам наводить оптику смертельной серьёзности на его эфиры и посты. Он и там серьёзен, но у человека, который обращается с собственной свадьбой, как когда-то с лауреатами «Гвоздя сезона» она просто по другому изготовлена, а общепринятую он видал в гробу. Искренне поздравляю!

Борис Якеменко:



Собчак в очередной раз (дай Бог не последний) выходит из-за одного условного мужа за другого такого же условного мужа. Можно обратить внимание, как точно ее любовники или мужья отражают политическую картину эпохи.



В нулевых, когда нефть стоила дорого и все было ок, у нее был армянин из МГИМО из потомственной советской аристократической семьи. При Медведеве возник единоросс-олигарх, сторонник модернизации, имеющий отношение к Сколково. Начались протесты - тут же в альковах завёлся подросток-оппозиционер Яшин. Когда все затихло и стало ясно, что впереди тучные спокойные годы и никаких перспектив вышедшего в политический тираж Яшина сменил спокойный, негромкий, никакой Виторган, с которым можно было удобно пересидеть безвременье.



Сейчас повысилась социальная активность, творческие люди на зарплате у власти вышли в авангард, воспалённые протестными фантазиями - распишитесь в получении умеренного нонконформиста и предсказуемого в своей непредсказуемости Богомолова. Через два-три года ждём нового любовника-камертона на волне политической конъюнктуры.

Олег Лекманов:

...когда он, обхохатываясь и потирая руки от удовольствия, уселся за компьютер, чтобы написать в фейсбуке остроумнейшую шутку про собчак и богомолова, из экрана вдруг высунулся огромный, покрытый мелкими волосками кулак и изо всех сил хряснул его по носу. кровь брызнула и залила всю клавиатуру...

Олег Пшеничный:

Все мои друзья знают, что я не уважаю Ксению Собчак.

Однако, шутки про «самку богомола» - отвратительны. Остановитесь.

Простите за пафос, не смог смолчать.

Но и не молчать можно по-разному!

Оксана Баулина:

отчего-то не получается промолчать про торжество лицемерия.

может, от того, что на этой неделе прошли две сотни обысков, у многих людей заблокировали карты и увели счета в минус на 75 млн по абсолютно сфабрикованному делу. то есть у всех этих людей не просто выломали двери и украли всю технику и деньги, а фактически запретили им жить: покупать продукты, оплачивать квартиру, счета и транспорт, работать, содержать детей и родителей. а ведь по этому липовому делу они даже не подозреваемые. суда не было, а грабеж и аресты счетов есть.

и вот выбрасывает мне лента то фоточки со свадьбы Собчак с холуем Собянина Богомоловым, то промо ее ток-шоу на первом канале — и меня пронизывает ярость.

«это награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы», — так пишет даже База. надеюсь, именно этот тост вчера произнес обладатель часов Richard Mille за 37 млн рублей прессек Путина Песков (на госслужбе с 1989 года) на свадьбе Собчак и Богомолова.

они, безусловно, нашли друг друга — встретились два эталонных лицемера и приспособленца. у меня память не как у золотой рыбки, поэтому я помню, что несколько лет назад Богомолов считался прогрессивным режиссером и публично поддерживал Навального. но как только замаячил собственный театр, ловко переобулся в воздухе и стал «командой Собянина».

Собчак проделала более хитрый и дорогой финт, изображая по воле администрации президента «оппозиционную» кандидатку в президенты на выборах, куда не допустили Навального. по факту она играла роль спойлера и удобного спарринг-партнера Путина. но как же возмущалась либеральная фейсбучная тусовочка, когда им об этом говорили прямым текстом! возмущалась не подлой сделкой Собчак с апэшечкой, а (как обычно) Навальным, который говорил правду.

И правда, почти одновременно с замужеством Ксении Анатольевны разошлась и другая новость о ней - она будет вести ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Анна Качкаева:

Ну если правда, то теперь понятно, почему о венчании и молодых на катафалке рассказали в Новостях Первого. Разогревают)))

Максим Кононенко:



А я думал она будет ведущей шоу «Давай поженимся».



В роли потенциальной невесты.

Фёдор Крашенинников:



Помните, во время президентской кампании умные люди писали, что этим <скотством> Собчак отрабатывает грядущее возвращение на федеральное тв? Прошло полтора года - и вот-с, получила награду

Незыгарь:



В истории Собчак (свадьба и телекарьера на Первом) содержится только один сигнал: лояльность - великая вещь.

О свадьбе и её контексте - свежий Олег Кашин в Republic (полный текст доступен подписчикам издания):

И Ксения Собчак, и Константин Богомолов каждый своим путем и каждый по-своему пришли в довольно рискованную зону публичности, в которой мрачный контекст всегда будет сильнее человека, как бы он себя ни вел. И тут что у Собчак, что у Богомолова все плохо.

Она – только-только (и как раз к свадьбе!) вышла из того подвешенного состояния, в котором оказалась после президентских выборов. Оказывается, срока давности здесь нет – если «все» тогда решили, что ей за выборы что-то пообещали, то даже полтора года спустя программа на Первом канале будет однозначно восприниматься как плата за ту политическую игру, а такого рода плата – позорно вне зависимости от того, действительно ли связано одно с другим (а кто докажет, что это не так?), ну а на фоне довольно бурных событий в жизни именно того электората, на который она рассчитывала в 2018-м, все выглядит вообще некрасиво; то есть нельзя, конечно, прямо требовать, чтобы она билась сейчас за свободу политзаключенным и все такое, никто ничего, конечно, никому не должен, но вот тот миллион избирателей, который у нее был прошлой весной – как он на нее сейчас смотрит, как относится? Умилит ли эту аудиторию самоирония Ксении, тронет ли, восхитит ли?

Похожее с Богомоловым. Театр в обмен на лояльность – да, об этом уже и споров особых нет, и вялые публичные оправдания помогают не очень – старик, ну понятно все, давай не будем. В этом контексте даже свадебный катафалк радикален не «как у Павленского», а «как у Тимати». Не бунтарство, а мажорство.