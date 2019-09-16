Дизайн граффити Покраса Лампаса изменен после критики верующих

Организаторы фестиваля STENOGRAFFIA представили новый вариант граффити художника Покраса Лампаса, которое появится на площади в Екатеринбурге.

После критики православных активистов, из арт-объекта убраны очертания креста. Теперь он просто повторит рисунок плитки на площади. В то же время цитата из манифеста Казимира Малевича, которая была в первоначальном варианте, сохранена. В пресс-службе фестиваля сообщили, что новый эскиз арт-объекта поддержали "люди из разных сфер гражданского общества".

Ранее сообщалось, что автор граффити художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) согласился с решением изменить дизайн, чтобы избежать конфликта между жителями Екатеринбурга.

Работа художника на территории "Уралмаша" появилась в июле в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Она представляла собой крест с отрывком из манифеста художника-авангардиста Казимира Малевича. Площадь рисунка – около 6,6 тысячи квадратных метров. Арт-объект согласовали с городскими властями.

Утром 19 июля местные СМИ сообщили, что спецтехника закатала "Супрематический крест" в асфальт. Власти города пообещали восстановить арт-объект. Работы должны были начаться 26 августа.

Однако за день до этого в Екатеринбурге прошла акция протеста верующих. Один из её участников угрожал организаторам фестиваля "измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов". Покрас Лампас отложил поездку в Екатеринбург, где должен был участвовать в восстановлении арт-объекта.