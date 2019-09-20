В сентябре в Вене умерла Елизавета Мнацаканова. Ей было 97 лет.

Е. Мнацаканова была переводчицей, музыковедом, педагогом, эссеистом и – прежде всего – поэтом. Она родилась в Баку, окончила Московскую консерваторию в 1950 году. С 1975 года жила в Вене, около тридцати лет преподавала русский язык в Венском университете, издала много стихотворных сборников, была удостоена премии Министерства образования и искусств Австрии, премии Андрея Белого. Более двадцати лет голос Елизаветы Мнацакановой звучал в Поверх барьеров. Мы были хорошо знакомы. Сначала в 80-е годы встретились наши стихи на страницах парижского журнала "Ковчег", прибежища и рассадника русского поэтического авангарда. После мы встретились в Лондоне, гуляли по столичному району Хэмпстед, когда-то артистической и писательской деревне. Она приезжала к нам в Прагу, мы к ней – в Вену. Элизабет подарила мне одну шутливую фразу, которую я часто повторяю. Как-то я спросил её о девушке, на которой собирался жениться наш общий знакомый. Она ответила: "Девушка хорошая. пьющая".

Мне кажется, она вернула русской поэзии голосовые, интонационные и акустические смыслы. Её голос можно услышать в стихах Дмитрия Пригова, Андрея Монастырского, Льва Рубинштейна.

В этом выпуске Поверх барьеров будет звучать её голос, неповторимый и живой.

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ПОСВЯЩЕНИЕ

Когда сойду, когда вернусь к вам в тихих строчках

когда спущусь дыханьем незаметным ветра

в зеленеющие скверы

и на оснеженные просеки лесные,

• • •

Когда вернусь, когда спущусь

к вам

в тихих строчках,

когда сойду

дыханьем незаметным

ветра

в зеленеющие скверы

ветра

в скверы,

ветра, ветра, где, где

молчаливые

где де де де ти ты тихо ти ти тихо

где де де де

ти ти тихо

• • •

Когда сойду, когда вернусь к вам в тихих строчках,

когда спущусь дыханием незаметным

ветра

дуновением

• • •

и на заснеженные просеки лесные

• • •

где тихо ти ти тихо де

ти

• • •

Когда спущусь, когда у

вижу, вспомню

сутолоку улиц

привокзальных

• • •

и лица лица лица молчаливых

у сквера

улиц лица

где де де де ти ти тихо де

ти

• • •

и вспомню сутолоку

привокзальных

улиц

• • •

где де де

ти ти ти тих

• • •

Когда вернусь, когда спущусь, когда

увижу,

как разрослись деревья, птица,

небо

• • •

и де де де и де ти тихо

• • •

и вспомню сутолоку

улиц

при вокзальных

• • •

Когда вернусь, когда спущусь, когда

увижу,

• • •

Быть может, потеплеет

возле

сердца,

Быть может, пожалею,

что не с вами, что

не

ваша

• • •

что

не была

• • •

не с вами

• • •

что не была

что не не с

вами

• • •

не с вами

не была не

вашей

• • •

Когда сойду, когда спущусь, когда увижу

как разрослись деревья, птицы, небо

...

Москва 1966 / Вена 1982

Далее в программе "Поверх барьеров":

Мы – из детдома. Воспоминания.

Александр (25 лет): «Одна воспитательница положила девочек на холодный пол. Голыми, попками кверху. Это же на холодный пол, девочек. Они же будущие матери. Она издевалась над ними, и её посадили. Одна воспитательница котлеты забирала, положит в пакетик и уносит домой».

«Путешествия» с украинской писательницей Катериной Калитко.