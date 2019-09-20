В сентябре в Вене умерла Елизавета Мнацаканова. Ей было 97 лет.
Е. Мнацаканова была переводчицей, музыковедом, педагогом, эссеистом и – прежде всего – поэтом. Она родилась в Баку, окончила Московскую консерваторию в 1950 году. С 1975 года жила в Вене, около тридцати лет преподавала русский язык в Венском университете, издала много стихотворных сборников, была удостоена премии Министерства образования и искусств Австрии, премии Андрея Белого. Более двадцати лет голос Елизаветы Мнацакановой звучал в Поверх барьеров. Мы были хорошо знакомы. Сначала в 80-е годы встретились наши стихи на страницах парижского журнала "Ковчег", прибежища и рассадника русского поэтического авангарда. После мы встретились в Лондоне, гуляли по столичному району Хэмпстед, когда-то артистической и писательской деревне. Она приезжала к нам в Прагу, мы к ней – в Вену. Элизабет подарила мне одну шутливую фразу, которую я часто повторяю. Как-то я спросил её о девушке, на которой собирался жениться наш общий знакомый. Она ответила: "Девушка хорошая. пьющая".
Мне кажется, она вернула русской поэзии голосовые, интонационные и акустические смыслы. Её голос можно услышать в стихах Дмитрия Пригова, Андрея Монастырского, Льва Рубинштейна.
В этом выпуске Поверх барьеров будет звучать её голос, неповторимый и живой.
ПОСВЯЩЕНИЕ
Когда сойду, когда вернусь к вам в тихих строчках
когда спущусь дыханьем незаметным ветра
в зеленеющие скверы
и на оснеженные просеки лесные,
• • •
Когда вернусь, когда спущусь
к вам
в тихих строчках,
когда сойду
дыханьем незаметным
ветра
в зеленеющие скверы
ветра
в скверы,
ветра, ветра, где, где
молчаливые
где де де де ти ты тихо ти ти тихо
где де де де
ти ти тихо
• • •
Когда сойду, когда вернусь к вам в тихих строчках,
когда спущусь дыханием незаметным
ветра
дуновением
• • •
и на заснеженные просеки лесные
• • •
где тихо ти ти тихо де
ти
• • •
Когда спущусь, когда у
вижу, вспомню
сутолоку улиц
привокзальных
• • •
и лица лица лица молчаливых
у сквера
улиц лица
где де де де ти ти тихо де
ти
• • •
и вспомню сутолоку
привокзальных
улиц
• • •
где де де
ти ти ти тих
• • •
Когда вернусь, когда спущусь, когда
увижу,
как разрослись деревья, птица,
небо
• • •
и де де де и де ти тихо
• • •
и вспомню сутолоку
улиц
при вокзальных
• • •
Когда вернусь, когда спущусь, когда
увижу,
• • •
Быть может, потеплеет
возле
сердца,
Быть может, пожалею,
что не с вами, что
не
ваша
• • •
что
не была
• • •
не с вами
• • •
что не была
что не не с
вами
• • •
не с вами
не была не
вашей
• • •
Когда сойду, когда спущусь, когда увижу
как разрослись деревья, птицы, небо
...
Москва 1966 / Вена 1982
Далее в программе "Поверх барьеров":
Мы – из детдома. Воспоминания.
Александр (25 лет): «Одна воспитательница положила девочек на холодный пол. Голыми, попками кверху. Это же на холодный пол, девочек. Они же будущие матери. Она издевалась над ними, и её посадили. Одна воспитательница котлеты забирала, положит в пакетик и уносит домой».
«Путешествия» с украинской писательницей Катериной Калитко.
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