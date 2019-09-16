"Коммерсантъ": у России и Белоруссии будет единый Налоговый кодекс

Правительства России и Белоруссии в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран, которая предусматривает к январю 2021 года частичное объединение их экономических систем. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на попавший в его распоряжение проект "Программы действий по реализации положений договора о создании Союзного государства", подлинность которого подтвердил источник в правительстве России. Утверждается, что этот документ парафировали главы правительства двух стран - Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

Программа предусматривает создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей. "Фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства" - отмечает "Коммерсантъ".

О необходимости углубления интеграции двух стран российские представители начали активно говорить в прошлом году. При этом сам проект интеграции до настоящего времени не публиковался, что вызывало многочисленные спекуляции о подлинных планах России - вплоть до объединения с Белоруссией в одного государство. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что это невозможно, и жаловался на давление со стороны Москвы, однако также не отрицал, что разговоры о дальнейшей интеграции ведутся.

Об объединении эмиссионных банков и единой валюте речи в документе не идет, - пишет "Коммерсантъ". При этом предполагается, что центробанки двух стран должны разработать единые принципы банковского и финансового надзора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник непрямо подтвердил наличие согласованной программы совместных действий. При этом он заявил, что необходимо вернуться к переговорам с Россией о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере: "Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи... Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу", - приводит слова Лукашенко "Коммерсантъ".

В "Программе действий" говорится только об экономических вопросах. Пока неясно, существуют ли аналоги этой программы в политической сфере и что они предусматривают.