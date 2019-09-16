Умер американский историк-славист, "друг Украины" Марк фон Хаген

В США после продолжительной болезни скончался вице-президент Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований, историк-славист Марк фон Хаген. Ему было 65 лет.

Фон Хаген получил докторскую степень в Стэнфордском университете. Позже он преподавал в крупнейших в мире учебных заведениях, среди них – Стэнфордский, Йельский и Колумбийский университеты, Свободный университет Берлина, парижская Школа высших исследований в области социальных наук. В последние годы он работал деканом факультета истории, философии и религиоведения Университета штата Аризона.

В России и на Украине фон Хаген известен как исследователь истории двух стран и отношений между ними. С 1989 по 2001 годы он был директором института Гарримана, старейшего исследовательского центра США по государствам и обществам в постсоветской Евразии, после чего в течение трёх лет занимал должность председателя Международной ассоциации украинистов. За эти годы фон Хаген написал десятки трудов по теме, сред них – "Национальный вопрос в России XX века", "Русско-украинские отношения в первой половине XX века", "Имеет ли Украина историю?".

В то время фон Хаген позиционировал себя как "русофил" и "украинофил" одновременно. При этом в августе 2009 года в интервью "Голосу Америки" он заявил, что "критически относится к правительствам обеих стран". "Считаю, что и те, и другие обращают внимание на символические культурные и историографические конфликты, потому что не хотят решать более важные экономические и политические проблемы внутри своих государств", – говорил тогда историк.

После аннексии Крыма и начала вооружённого конфликта на Донбассе фон Хаген выступал с резкой критикой внешней политики России. Он также был сторонником включения Украины в НАТО и Евросоюз.

В ноябре 2015 года историк назвал Владимира Путина "человеком без особых нравственных ориентиров". По его мнению, "американские генералы с опозданием решили, что надо принимать угрозы со стороны России всерьёз". Фон Хаген также считал, что методы, которые Россия использует в гибридной войне в Западной Европе по вмешательству в выборы, в СМИ и в социальные платформы, она сначала пробует на территории Украины. "В этом смысле Европа должна понимать, что её судьба зависит во многом от того, что происходит в Киеве", – заявлял историк.

Весной 2019 года, после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины, в интервью Радио Свобода фон Хаген заявил, что "для украинского обозревателя происходящее в стране выглядит как хаос", в то время как "отчасти это и есть нормальная демократия". Он подчеркнул, что "уже два поколения украинцев выросло в условиях демократического выбора", и что это невозможно представить в сегодняшней России.

Фон Хаген также отмечал, что Америка и Европа "не понимают и не хотят понимать Украину". Одной из своих задач историк видел в том, чтобы "информировать европейцев и американцев о том, что такое Украина, как она отличается от России, и почему к ней надо относиться по-другому, чем к России".

Многие украинские политологи и историки называли Марка фон Хагена "другом Украины".