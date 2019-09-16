Навальный требует отменить итоги "электронного голосования" в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что так называемое "электронное голосование" на выборах в Мосгордуму было использовано для фальсификаций, и требует отмены его результатов.​

Как утверждает Навальный, в распоряжении его Фонда борьбы с коррупцией оказался полный список зарегистрированных и допущенных к электронному голосованию избирателей. Речь идёт о 12 тысячах человек. Навальный не указал источник, от которого была получена база данных.

По словам политика, он передаст список кандидату в Мосгордумы Роману Юнеману, который именно из-за результатов электронного голосования, по официальным данным, набрал в своём округе на 84 голоса меньше, чем поддержанная "Единой Россией" Маргарита Русецкая. При этом на обычных, не электронных, участках Юнеман уверенно победил. Также Навальный готов передать список партиям, депутаты от которых попали в Мосгордуму: "Яблоку", КПРФ и СР. По словам оппозиционера, они вправе выяснить у избирателей из этого списка, действительно ли те голосовали и не было ли их волеизъявление сфальсифицировано.

Сам факт утечки данных при этом Навальный считает компрометацией "электронного голосования", которое он называет "системой для вбросов еще более наглых и очевидных, чем те, которые происходят на участках".

Роман Юнеман ранее подал жалобу на итоги голосования по своему округу, требуя отмены результатов "электронного голосования".

Он указывает на непрозрачность этого процесса, на многочисленные технические сбои в день выборов, а также на аномальный, по его мнению, результат этого голосования по сравнению с голосованием офлайн.