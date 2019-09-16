СМИ: высланные из США российские дипломаты причастны к шпионажу

Российские дипломаты в США на объектах дипмиссии в Мэриленде и Нью-Йорке вели контрразведывательную деятельность против ФБР. Об этом сообщили корреспонденты Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников разведслужб. Утверждается, что в этой деятельности участвовали по меньшей мере несколько дипломатов, высланных из США в конце 2016 года в качестве реакции на российское вмешательство в выборы президента. Тогда же американские власти запретили российскому посольству пользование этими объектами, известными как "дачи".

По данным Yahoo, американские власти установили, что россияне отслеживали устройства, используемые секретными группами наблюдения ФБР. Чиновники также опасались, что сотрудники российской дипмиссии используют различные способы мониторинга деятельности американских разведслужб, включая взлом компьютеров, не подключённых к интернету. Утверждается также, что российские дипломаты получили информацию о местонахождении тайных групп ФБР и, таким образом, избежали слежки.

29 декабря 2016 года президент США Барак Обама ввёл дополнительные санкции против разведслужб России, их руководителей, нескольких российских фирм и граждан. Утверждалось, что все они причастны ко взлому компьютерных сетей Демократической партии и американских политиков во время президентской кампании 2016 года в США.

Российский МИД сообщал о неоднократных случаях проникновения сотрудников американских спецслужб на арестованные дачи российской дипмиссии в США. Москва требует вернуть российскому посольству право пользования объектами. Расследование Yahoo News в российском внешнеполитическом ведомстве пока не комментировали.