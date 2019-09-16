Джонсон подтвердил, что не будет просить об отсрочке Брекзита

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен просить Евросоюз об отсрочке Брекзита с 31 октября на более поздний срок. Об этом говорится в заявлении, распространённом канцелярией Джонсона по итогам его переговоров с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе.

Джонсон рассчитывает на то, что ему до этого срока удастся согласовать с ЕС новые условия Брекзита. Переговоры между Великобританией и Европейским Союзом о выходе Британии из ЕС в ближайшее время станут более интенсивными и вскоре начнут проходить в ежедневном режиме - говорится в заявлении.

Встреча Джонсона и Юнкера в понедельник в Брюсселе была, по сути, первым содержательным обсуждением Брекзита между ними после вступления Джонсона в должность премьера в июле.

В заявлении от имени главы Еврокомиссии говорится, что британская сторона до сих пор не представила своих предложений по изменению согласованного ранее с кабинетом Терезы Мэй договора о выходе Британии из ЕС. Этот договор не получил поддержки в британском парламенте. Джонсон, сменивший Мэй, добивается от ЕС новых уступок.

Британский парламент перед тем, как уйти на вынужденные каникулы до 14 октября, принял закон, обязывающий Джонсона в том случае, если ему не удастся договориться с ЕС, просить об отсрочке Брекзита. Премьер, однако, утверждает, что не намерен этого делать. В воскресенье в одном из интервью он сравнил Британию с супергероем Халком, который "всегда вырывался на свободу, вне зависимости от того, насколько крепко был связан". На эти слова отреагировал актёр, сыгравший Халка в тетралогии "Мстители" - Марк Руффало. Он написал в твиттере, что Халк "всегда боролся за общее благо", и что он был сильнее в составе команды, а не в одиночку.