В Тюмени командир ОМОН, искалечивший бойца, осуждён условно

Суд в Тюмени признал бывшего командира взвода ОМОН Тюменской области Владимира Бутру виновным в избиении подчинённого в ходе спарринга и приговорил его к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком в четыре года. Об этом сообщает сайт Сибирь.Реалии.

Бывшего командира признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, повлекшем тяжкие последствия. По решению суда он в течение двух лет он не сможет занимать руководящие должности в начальствующем составе органов внутренних дел России.

По данным следствия, в 2014 году командир отделения Бутра вызвал Ивана Голинея на бой, который являлся своеобразным "посвящением" в бойцы ОМОН. В результате Голиней получил тяжелые травмы. Он признан инвалидом первой группы, – сообщает Znak.com.

За прошедшие 5 лет пострадавшему удалось выиграть суд по гражданскому иску, доказав, что его травма была получена во время службы в ОМОНе – руководство упорно отказывалось признать это. Сначала оно утверждало, что Голинею попал в голову мяч для регби, а затем выдвинуло новую версию – дескать, боец пошел в киоск за сигаретами, и там его избили. Однако во время суда по гражданскому иску эти утверждения были опровергнуты.

В конце августа Бутра, выступая в суде, переложил вину на родителей пострадавшего. Он заявил о плохих отношениях Ивана с отчимом, а свою вину отрицал. Бутра также заявил, что Голиней оговаривает его, ничего не помня из-за болезни.