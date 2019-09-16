В Карелии найдены наскальные рисунки эпохи неолита 

В одном из районов Карелии археологи обнаружили новые наскальные изображения - петроглифы - возраст которых датируются четвертым тысячелетием до нашей эры. Изображения относятся к эпохе неолита. Рисунки обнаружены недалеко от другой из группы так называемых Беломорских петроглифов. Об этом сообщает ТАСС.

Рисунок представляет собой цепочку из трех фигур лебедей. Из-за плохой сохранности скальной поверхности изображения можно увидеть только при помощи специальных методов и оборудования. Обнаруженные рисунки по своей стилистике напоминают фигуры лебедей на Онежских петроглифах. По мнению учёных, сходство изображений может свидетельствовать о связях древних жителей Белого моря и Онежского озера.

Петроглифы Карелии - это наскальные изображения, которые являются памятником первобытного изобразительного искусства. Учёные отмечают их многоплановость и сюжетность. В 2018 году Карельские петроглифы были включены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.