В Ингушетии решением Верховного суда распущен муфтият

Верховный суд Ингушетии вынес постановление по иску регионального управления Министерства юстиции о ликвидации муфтията республики. Как следует из сообщения агентства "Интерфакс-Юг", решение принято по иску управления министерства юстиции России.

В конце декабря 2015 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров раскритиковал работу Духовного центра мусульман республики, предложив муфтию Хамхоеву уйти в отставку и провести выборы нового муфтия.

Хамхоев возглавлял муфтият Ингушетии более 15 лет, на третий срок он был избран муфтием в июле 2014 года. В начале июля этого года по итогам совещания в духовном центре мусульман республики имамы населенных пунктов решили обратиться к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить правомерность недавних обысков и допросов в муфтияте. 17 июля при открытом голосовании члены Совета алимов и имамы селений Ингушетии избрали муфтием республики Абдурахмана Мартазанова. У него 20-летний опыт руководства кадиятом Ингушетии.