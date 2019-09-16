В Москве задержаны около 30 активистов "Другой России"

В Москве вечером в понедельник сотрудники правоохранительных органов задержали 29 активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Об этом сообщается в аккаунтах "Другой России" в социальных сетях.
Полицейские пришли в офис партии с документами о необходимости проверить помещение на предмет хранения оружия и боеприпасов. В результате были изъяты компьютерные жёсткие диски и карты памяти. Всех находившихся в офисе задержали и отвезли в ОВД.
Ранее в тот же день активисты "Другой России" вывесили баннер с призывом освободить политзаключённых на заборе здания Главного управления МВД по Москве на Петровке, 38.
- "Другая Россия" - незарегистрированная партия, лидером которой является Эдуард Лимонов. Часть её сторонников в прошлом были активистами ныне признанной в России экстремистской и запрещённой Национал-большевистской партии, которая участвовала в оппозиционной коалиции "Другая Россия" в конце 2000-х годов. Многие активисты партии тогда подвергались репрессиям, вплоть до уголовного преследования.
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