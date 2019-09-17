Трамп: за ударами в Саудовской Аравии "похоже" стоит Иран

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что за атаками на крупнейшие нефтедобывающие сооружения Саудовской Аравии в ночь на воскресенье "похоже" стоит Тегеран. Тем не менее, Трамп подчеркнул, что не собирается сразу отвечать на удар по союзнику США военной силой. Он также отметил, что влияние этих атак на экономическую деятельность США будет незначительным - страна является экспортером энергии.

Саудовская Аравия назвала нападение "беспрецедентным актом агрессии и саботажа", но воздержалась от прямого обвинения Ирана. Эр-Рияд пригласил ООН и международных экспертов для оказания помощи в расследовании. Ранее ответственность за удары десятью беспилотниками на нефтяные мощности саудовской компании Saudi Aramco взяла на себя действующая в Йемене военизированная повстанческая группировка хуситов, которую поддерживает Иран.

Тегеран отверг свою причастность к атакам.

Ранее предполагалось, что президенты Ирана и США могут провести неформальную встречу в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует в Нью-Йорке на следующей неделе. Однако после нападений в Саудовской Аравии и обвинений в адрес Тегерана пресс-секретарь иранского президента заявил, что в этих условиях такая встреча полностью исключена.

Нападение привело к сокращению наполовину добычи сырой нефти в Саудовской Аравии, что составляет чуть более 5 процентов ежедневного объема добычи нефти в мире. Цены на нефть в США подскочили в понедельник в среднем на 13-14 процентов, что сопоставимо с всплеском цен 6 августа 1990 года после вторжения Ирака в Кувейт.

Трамп распорядился при необходимости использовать нефтяные резервы страны для стабилизации ситуации.



