Испания отказала в выдаче США экс-главы военной разведки Венесуэлы

Национальный суд Испании отклонил в понедельник запрос американских властей об экстрадиции в США бывшего начальника военной разведки Венесуэлы. В Вашингтоне его обвиняют в наркоторговле и других преступлениях.



После вынесения постановления генерал-майор в отставке Уго Карвахаль был освобождён из-под стражи в зале суда. Он заявил, что обвинения политически мотивированы. Карвахаль отметил, что намерен обосноваться в Испании.



Карвахаль возглавлял военную разведку Венесуэлы более десяти лет и был близким помощником бывшего президента страны Уго Чавеса. Ранее в этом году он бежал в Испанию после публичной поддержки усилий оппозиции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Адвокаты Карвахаля заявили, что США добивались его экстрадиции, потому что он располагает ценной информацией о структуре вооруженных сил Венесуэлы, которая потенциально могла бы оказаться решающей для свержения режима Мадуро. Однако власти Испании и США отнеслись скептически к этим заявлениям, поскольку Карвахал был понижен в должности и ушёл в отставку вскоре после прихода к власти Мадуро в 2013 году.

В апреле 2019 года Уго Карвахаль был задержан в Испании по запросу США по делу, связанному с торговлей наркотиками.

Американские прокуроры утверждают, что Карвахаль должен предстать перед судом за "наркотерроризм". Следователи из Агентства США по борьбе с наркотиками сообщили, что располагают доказательствами об использовании Карвахалем своего поста для координации контрабанды более пяти с половиной тысяч килограммов кокаина из Венесуэлы в Мексику в 2006 году. Согласно обнародованным документам, он также использовал огнестрельное оружие в ходе контрабанды наркотиков и защищал повстанцев в Колумбии, которые борются за свержение законного правительства страны.

В 2014 году Карвахаль был арестован на острове Аруба по запросу американских властей по подозрению в причастности к торговле наркотиками. Власти Арубы также отказали в выдаче Карвахаля США и отправили его обратно в Каракас. После того, как Карвахаль заявил о поддержке Гуайдо, Мадуро лишил его звания генерал-майора, обвинив в госизмене. После этого Карвахаль перебрался в Испанию.