Росгвардейца, призывавшего не задерживать демонстрантов, наказали

Сотрудника госпредприятия "Охрана" Росгвардии Бурятии, записавшего видео с призывом к коллегам не задерживать участников мирных митингов, привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В ведомстве подтвердили, что Виктор Хоржиров будет наказан именно из-за видеообращения к коллегам, так как записал его на рабочем месте во время исполнения служебных обязанностей, "нарушив ведомственную инструкцию предприятия", сообщает ТАСС. Подтвердить информацию в филиале ведомства в Бурятии редакции Сибирь.Реалии не удалось – по телефонам пресс-службы не ответили.

В воскресенье, 15 сентября, сотрудник военизированной охраны Росгвардии Бурятии Виктор Хоржиров выложил в сеть обращение к коллегам из правоохранительных ведомств с призывом не разгонять силой мирные протесты против нарушений на выборах и по другим политическим поводам. По его словам, приказы задерживать участников таких акций – "заведомо незаконные", поэтому полицейские могут отказаться их исполнять.

"Власть должна повернуться к народу. Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступные приказы, вы же чьи-то дети, братья, сестры, мужья, пожалуйста, не превышайте своих полномочий. Можете не выполнять заведомо преступные приказы. Считаю, что в нашей республике, в нашем городе можно все разрешить мирным путем, путем переговоров", - заявил Хоржиров в видеобращении.

Появившуюся накануне информацию о своём увольнении Хоржиров опроверг.