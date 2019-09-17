Росгвардейца, призывавшего не задерживать демонстрантов, наказали

Сотрудника госпредприятия "Охрана" Росгвардии Бурятии, записавшего видео с призывом к коллегам не задерживать участников мирных митингов, привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
В ведомстве подтвердили, что Виктор Хоржиров будет наказан именно из-за видеообращения к коллегам, так как записал его на рабочем месте во время исполнения служебных обязанностей, "нарушив ведомственную инструкцию предприятия", сообщает ТАСС. Подтвердить информацию в филиале ведомства в Бурятии редакции Сибирь.Реалии не удалось – по телефонам пресс-службы не ответили.
В воскресенье, 15 сентября, сотрудник военизированной охраны Росгвардии Бурятии Виктор Хоржиров выложил в сеть обращение к коллегам из правоохранительных ведомств с призывом не разгонять силой мирные протесты против нарушений на выборах и по другим политическим поводам. По его словам, приказы задерживать участников таких акций – "заведомо незаконные", поэтому полицейские могут отказаться их исполнять.
"Власть должна повернуться к народу. Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступные приказы, вы же чьи-то дети, братья, сестры, мужья, пожалуйста, не превышайте своих полномочий. Можете не выполнять заведомо преступные приказы. Считаю, что в нашей республике, в нашем городе можно все разрешить мирным путем, путем переговоров", - заявил Хоржиров в видеобращении.
Появившуюся накануне информацию о своём увольнении Хоржиров опроверг.
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