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Археология

Бунтарь и классик. Эфир в 18:05

Кадр из фильма "Сорокин Трип"

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Владимир Сорокин как икона русской литературы. Обсуждают журналист Юрий Сапрыкин и главный редактор портала «Горький.Медиа» Константин Мильчин

На экраны кинотеатров выходит фильм Антона Желнова и Юрия Сапрыкина «Сорокин-трип». За тридцать пять лет в литературе Владимир Сорокин прошел путь от бунтаря и разрушителя канонов до признанного классика и пророка, чьи антиутопии сбываются в жизни. Что делает его ключевой фигурой в современной литературе?

В студии журналист Юрий Сапрыкин и Константин Мильчин, главный редактор портала Gorky.media. Эфир в 18:05.

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