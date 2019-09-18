Бунтарь и классик. Эфир в 18:05

На экраны кинотеатров выходит фильм Антона Желнова и Юрия Сапрыкина «Сорокин-трип». За тридцать пять лет в литературе Владимир Сорокин прошел путь от бунтаря и разрушителя канонов до признанного классика и пророка, чьи антиутопии сбываются в жизни. Что делает его ключевой фигурой в современной литературе?

В студии журналист Юрий Сапрыкин и Константин Мильчин, главный редактор портала Gorky.media. Эфир в 18:05.