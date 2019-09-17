В 20 странах мира стартовали продажи мемуаров Эдварда Сноудена

В 20 странах мира начались продажи мемуаров "Permanent Record"("Личное дело") Эдварда Сноудена, одного из самых известных информаторов, бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США.
Сноуден рассказал в книге, об использовании американскими спецслужбами электронных методов слежения за согражданами и иностранцами, вплоть до глав иностранных государств. Он описал, как помогал создавать эту систему и почему решил бежать из страны в 2013 году, рассекретив секретные данные.
Эдвард Сноуден в мемуарах также рассказал, как пытается менять внешность, выходя на улицу в Москве: сбривает бороду, меняет походку или надевает очки. Он отмечает, что холодная погода также помогает ему, так как шарф и шапка – "самый простой и неприметный способ обеспечить анонимность".
В книге Сноуден вспоминает случай, когда в одном из московских музеев его узнала туристка-подросток из Германии и попросила сделать селфи. Сноуден вспоминает, что без сомнений согласился, сам не до конца понимая почему. "Насколько я могу судить, фотографией так никогда ни с кем и не поделились [в соцсетях], а просто сохранили на память о личном переживании", – пишет Эдвард Сноуден.
С лета 2013 года Сноуден находится в России, где в августе 2014 года получил вид на жительство.
В интервью, опубликованном 16 сентября французской медийной компанией France Inter, Сноуден заявил, что защита информаторов не является "враждебным действием". Поэтому он рассчитывает, что сможет переехать во Францию или Германию, где будет находиться под защитой закона. Министр юстиции Франции Николь Белубэ, что поддерживает прошение Сноудена об убежище. Однако подчеркнула, что это её личное мнение, а не официальное решение.
В США власти продолжают добиваться возвращения Эдварда Сноудена на родину, добровольно или в наручниках, чтобы судить его за шпионаж.
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Эдвард Сноуден получил известность в 2013 году после того, как передал СМИ информацию, в том числе секретную, о программах слежки спецслужб за гражданами при помощи компьютерных технологий. В США против него выдвинули ряд обвинений, по которым ему грозит до 30 лет лишения свободы. Общественное мнение в США по вопросу о Сноудене разделилось: многие активисты и общественные деятели, признавая, что он нарушил закон, указывают на то, что он поднял важную проблему неоправданного вмешательства спецслужб в частную жизнь. Бывший президент США Барак Обама отказался помиловать Сноудена, заявив, что, возможно, сделал бы это, если бы тот предстал перед американским судом. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал Сноудена как "предателя".
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