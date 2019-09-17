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ФСБ сообщила о нападении северокорейских браконьеров на российских пограничников

Северокорейское рыболовецкое судно, архив

Трое сотрудников российской погранслужбы ранены в ходе нападения на них браконьеров из КНДР в Японском море. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По утверждению ведомства, по пограничникам открыл огонь экипаж северокорейской шхуны, заподозренной в браконьерстве, передаёт агентство РИА "Новости". Инцидент произошёл в районе банки Кито-Ямато в 180 милях к юго-востоку от залива Находка.

Всего задержаны два корейских рыболовецких судна, на борту которых находились не менее 66 человек, утверждают в ФСБ. Сейчас их конвоируют в Находку.

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