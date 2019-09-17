Спустя 16 месяцев суд оправдал участника акции "Он нам не царь"

Городской суд Санкт-Петербурга оправдал активиста Михаила Цакунова по делу о нападении на полицейского на протестной акции, которую в мае прошлого года организовал Алексей Навальный. Также Цакунов освобождён от уплаты штрафа в сто тысяч рублей, который был назначен ему ранее.
Суд удовлетворил апелляцию активиста на основании того, что сотрудник полиции Александр Сухоруков, обвинявший его в нападении, дал противоречивые показания, а на кадрах задержания Цакунова видно, что никаких повреждений полицейскому он не нанёс.
Теперь защита Цакунова собирается требовать через суд право на его реабилитацию. В свою очередь, прокуратура намерена подать кассационную жалобу на оправдательный приговор.
- Михаил Цакунов был задержан 5 мая 2018 года в Санкт-Петербурге на акции "Он нам не царь", посвящённой началу четвёртого президентского срока Владимира Путина. На него был составлен административный протокол за участие в несогласованном митинге, но позже в документе появилась строка о том, что Цакунов выбил сотруднику полиции зуб. Сам обвиняемый утверждал, что не мог этого сделать даже в теории, так как полицейский был в шлеме.
- Спустя два дня суд арестовал Цакунова по статье "применение насилия к представителю власти, не опасного для жизни и здоровья". Обвинение просило для него 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. В апреле этого года активиста выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
- Правозащитный центр "Мемориал" и международная организация Amnesty International признали Цакунова политическим заключённым.
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