Спустя 16 месяцев суд оправдал участника акции "Он нам не царь"

Городской суд Санкт-Петербурга оправдал активиста Михаила Цакунова по делу о нападении на полицейского на протестной акции, которую в мае прошлого года организовал Алексей Навальный. Также Цакунов освобождён от уплаты штрафа в сто тысяч рублей, который был назначен ему ранее.

Суд удовлетворил апелляцию активиста на основании того, что сотрудник полиции Александр Сухоруков, обвинявший его в нападении, дал противоречивые показания, а на кадрах задержания Цакунова видно, что никаких повреждений полицейскому он не нанёс.

Теперь защита Цакунова собирается требовать через суд право на его реабилитацию. В свою очередь, прокуратура намерена подать кассационную жалобу на оправдательный приговор.