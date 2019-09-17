Трамп "в ближайшие дни" определит действия США относительно Ирана

Вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, что в Вашингтоне изучают сведения о возможной причастности Ирана к ударам, нанесённым по нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Арави. Пенс выступил во вторник в аналитическом центре Heritage Foundation в Вашингтоне. Он выразил готовность США защищать свои интересы и интересы своих союзников на Ближнем Востоке. По его словам, президент США Дональд Трамп в ближайшие дни определит оптимальный курс действий.

По словам Пенса, госсекретарь США Майк Помпео во вторник вылетел в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию на месте.



Иран отрицает свою причастность к нападению 14 сентября. В результате ударов по нефтеперерабатыващим установкам была, как отмечает "Голос Америки", парализована половина нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, союзники Ирана.