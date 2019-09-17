В Израиле завершилось голосование на выборах, идёт подсчёт голосов

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля и лидер партии Ликуд, согласно первым экзит-поллам, теряет влияние в политике. По данным опроса Kan News у партии Ликуд 32 место, у партии Кахоль-лаван тоже 32. Однако, точных результатов и надёжных прогнозов сейчас никто не даёт: на многих предыдущих выборах экзит-поллы не совпадали с окончательными результатами.

Явка избирателей на этих выборах составила на 20 часов местного времени 64 процентов.

На 120 мест в парламенте претендуют 9 партий, среди которых Ликуд (Биньямина Нетаньяху) и Кахоль-лаван (Бени Гланца, бывшего начальника генерального штаба, ныне самого сильного политического противника Нетаньяху) претендуют на лидирующее положение. Однако ни одна из них, судя по предварительным результатам экзит-поллов, не сможет набрать большинства и будет вынуждена вступить в коалицию с другими партиями (или одной партией).

Нетаньяху уже 13 лет у власти, и, как отмечают наблюдатели, жители Израиля хотели бы нового правительства, прежде всего, которое способно укрепить национальное единство. Главные вопросы этих выборов - в сфере внутренней политики, социального положения, в сфере безопасности. Что касается внешней политики, то от итогов этих выборов зависит, продолжится ли сближение с Вашингтоном теми же темпами, какими оно развивалось в последние годы. Со времени прихода к власти в США Дональда Трампа, посольство США в Израиле было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. А несколько дней назад, Трамп поддержал заявление Нетаньяху о намерении формально аннексировать часть оккупированных территорий на Западном берегу и Голанских высотах.

Парламент Израиля (Кнессет) впервые в истории принял решение самораспуститься вскоре после выборов, состоявшихся пять месяцев назад. Это произошло из-за того, что находящийся под следствием премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в отведенный срок не сумел сформировать коалицию из правых и религиозных партий, получивших по итогам выборов 9 апреля 65 из 120 мест в Кнессете. Каким станет расклад сил в кнессете после нынешних выборов, должно стать известно через несколько часов.