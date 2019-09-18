США подали гражданский иск против Эдварда Сноудена

После выхода в свет мемуаров Эдварда Сноудена Соединенные Штаты подали к нему гражданский иск. Американские власти хотят воспрепятствовать получению гонораров от этой книги одним из самых известных информаторов, бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США .

В пресс-релизе Минюста США говорится, что Соединенные Штаты не пытаются таким образом приостановить или ограничить публикацию книги, а добиваются того, чтобы доходы от её публикации были внесены в государственную казну. Основанием для иска является нарушение Сноуденом подписанных с Агентством национальной безопасности и Центральным разведывательным управлением соглашений о конфиденциальности.

Вдобавок, отмечено в иске, Сноуден - в нарушение своих обязательств - опубликовал книгу без согласования с АНБ и ЦРУ и публично выступал по вопросам, связанным с деятельностью американской разведки.

Кроме Сноудена в иске указаны в качестве ответчиков юридические лица, которые приняли участие в издании книги.

Воспоминания Сноудена Permanent Record ("Личное дело") были одновременно опубликованы 17 сентября в 20 странах.

В книге бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США рассказал об использовании американскими спецслужбами электронных методов слежки за согражданами и иностранцами, вплоть до глав иностранных государств. Он описал, как помогал создавать эту систему и почему решил бежать из страны в 2013 году, раскрыв секретные данные.

Этот гражданский иск является отдельным юридическим актом от выдвинутых против Сноудена уголовных обвинений за раскрытие государственных тайн США.