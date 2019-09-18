США подали гражданский иск против Эдварда Сноудена

После выхода в свет мемуаров Эдварда Сноудена Соединенные Штаты подали к нему гражданский иск. Американские власти хотят воспрепятствовать получению гонораров от этой книги одним из самых известных информаторов, бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США .
В пресс-релизе Минюста США говорится, что Соединенные Штаты не пытаются таким образом приостановить или ограничить публикацию книги, а добиваются того, чтобы доходы от её публикации были внесены в государственную казну. Основанием для иска является нарушение Сноуденом подписанных с Агентством национальной безопасности и Центральным разведывательным управлением соглашений о конфиденциальности.
Вдобавок, отмечено в иске, Сноуден - в нарушение своих обязательств - опубликовал книгу без согласования с АНБ и ЦРУ и публично выступал по вопросам, связанным с деятельностью американской разведки.
Кроме Сноудена в иске указаны в качестве ответчиков юридические лица, которые приняли участие в издании книги.
Воспоминания Сноудена Permanent Record ("Личное дело") были одновременно опубликованы 17 сентября в 20 странах.
В книге бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США рассказал об использовании американскими спецслужбами электронных методов слежки за согражданами и иностранцами, вплоть до глав иностранных государств. Он описал, как помогал создавать эту систему и почему решил бежать из страны в 2013 году, раскрыв секретные данные.
Этот гражданский иск является отдельным юридическим актом от выдвинутых против Сноудена уголовных обвинений за раскрытие государственных тайн США.
- Эдвард Сноуден получил известность в 2013 году после того, как передал СМИ информацию, в том числе секретную, о программах слежки спецслужб за гражданами при помощи компьютерных технологий. В США против него выдвинули ряд обвинений, по которым ему грозит до 30 лет лишения свободы. Российские власти предоставили ему убежище. Общественное мнение в США по вопросу о Сноудене разделилось: многие активисты и общественные деятели, признавая, что он нарушил закон, указывают на то, что он поднял важную проблему неоправданного вмешательства спецслужб в частную жизнь. Бывший президент Барак Обама отказался помиловать Сноудена, заявив, что, возможно, сделал бы это, если бы тот предстал перед американским судом. Президент Дональд Трамп характеризовал Сноудена как "предателя".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.