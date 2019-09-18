СМИ: новая экспертиза подтверждает невиновность Майкла Калви

Новая финансовая экспертиза по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, проведенная по запросу следствия, установила, что стоимость спорных акций, переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, а почти четыре миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС, РБК и "Коммерсантъ" и "Ведомости".

По словам собеседников изданий, это подтверждает позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях Майкла Калви и других обвиняемых по делу. Источник "Ведомостей" отметил, что экспертиза показывает надуманность обвинений.

Согласно заявлению миноритариев банка "Восточный", которое легло в основу обвинения, 60 процентов акций люксембургской компании, переданные для погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей, стоили 600 тысяч рублей. В самом Baring Vostok их оценивали в 3 миллиарда рублей. "Российское общество оценщиков", которое проводило экспертизу по заказу следствия, оценило их в 3,8 миллиарда рублей.

С результатами этой независимой экспертизы уже ознакомили адвокатов обвиняемых. Ни одна из сторон официально её не комментировала.