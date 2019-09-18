Обвинение просит вернуть дело Айдара Губайдулина в прокуратуру

В Мещанском суде Москвы в среду гособвинение попросило вернуть в прокуратуру дело участника акции 27 июля Айдара Губайдулина, обвиняемого в покушении на насилие в отношении полицейского, и изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом сообщает "Медиазона".

Никто из сторон не возражал против этого ходатайства. Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения. Ожидается, что суд огласит постановление сегодня в полдень.

Айдар Губайдулин – 25-летний программист. Он был арестован 9 августа. Изначально выпускника МФТИ обвиняли в участии в беспорядках, которые, по версии Следственного комитета России, произошли во время акции оппозиции в центре Москвы 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму . Следователи утверждали, что в материалах уголовного дела есть кадр из видеозаписи, на котором Габайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ей. В Следственном комитете считают, что он бросил бутылку в сотрудника МВД. По этой причине Губайдулину переквалифицировали обвинение – теперь у него статья о покушении на насилие в отношении представителя власти.

Студенты Московского физико-технического института проводят одиночные пикеты в поддержку выпускника вуза Айдара Губайдулина.