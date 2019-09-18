Умер обладатель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Фернандо Риксен

В Шотландии в возрасте 43 лет скончался бывший футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен.

В октябре 2013 года ему поставили диагноз "амиотрофический склероз". Это заболевание поражает нейроны головного мозга. В прошлом году Риксен потерял способность говорить и оказался парализован, после чего был помещён в хоспис шотландского города Эйрдри.

До этого Риксен учредил собственный фонд по борьбе с заболеванием. В частности, один из благотворительных матчей, организованный им, собрал 320 тысяч фунтов стерлингов, которые были направлены на помощь нуждающимся в лечении.

В январе 2018 года голландский футбольный клуб "Фортуна", в котором Риксен, голландец по происхождению, начинал карьеру, установил на аллее перед своим стадионом прижизненный памятник игроку.

В июне этого года Риксен с помощью устройства генерации речи пригласил всех своих друзей на прощальный вечер. Мероприятие прошло спустя две недели в Глазго – именно за команду из этого шотландского города Риксен выступал дольше всего, с 2000-го по 2006 годы. За "Глазго Рейнджерс" футболист провёл 182 игры, забив 13 голов.

Прощальный матч Фернандо Риксена

Летом 2006 года Риксен перешёл из "Рейнджерс" в санкт-петербургский "Зенит" по приглашению возглавлявшего тогда клуб голландского тренера Дика Адвоката. В составе "Зенита" игрок стал чемпионом России, а в 2008 году выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Болельщикам он запомнился бескомпромиссностью и эмоциональностью на поле. В одном из матчей Риксен даже подрался со своим одноклубником Владиславом Радимовым.

В конце лета 2009 года клуб расторг контракт с игроком по причине его разногласий с исполняющим обязанности главного тренера "Зенита" Анатолием Давыдовым.

Нынешний генеральный директор "Зенита" Александр Медведев пообещал организовать в Петербурге акцию в память о Фернандо Риксене.