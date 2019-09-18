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Полиция Киева: неизвестный угрожает взорвать мост через Днепр

Район происшествия в Киеве, 18 сентября 2019 года

В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост через Днепр. Злоумышленник сделал несколько выстрелов. Об этом сообщает столичная украинская полиция.

Случившееся квалифицируют как подготовку теракта. О погибших и раненых не сообщается.

Агентство УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что злоумышленника зовут Алексей Белько. Ему 42 года и он выходец из Крыма.

Движение транспорта в районе инцидента перекрыто. В киевском метро ограничено движение поездов после анонимного звонка о минировании.

По данным местных СМИ, неизвестному передали телефон или рацию ждя начала переговоров. В районе происшествия находятся снайперы.

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