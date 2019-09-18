Уволен директор Института нацпамяти Украины Вятрович

Кабинет министров Украины уволил директора Института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом сам Вятрович написал в среду в фейсбуке.

Институт национальной памяти был создан в 2000-е годы как орган власти, в задачи которого входит реализация государственной политики в сфере восстановления и сохранения исторической памяти. Историк Владимир Вятрович занял пост его директора вскоре после победы Майдана, весной 2014 года.

Под его руководством – о чём сам он напомнил в среду – институт разработал пакет законов о декоммунизации, в соответствии с которыми была создана правовая база для устранения памятников советским деятелям, переименования названных в их честь улиц и городов, запрета на советскую символику. Законы были приняты Верховной радой в 2015 году.

Кроме того, бойцы Украинской повстанческой армии получили статус борцов за независимость Украины. Были также открыты архивы КГБ и советских партийных органов.

Деятельность Вятровича подвергали резкой критике российские официальные лица. Его критиковали и польские политики, обвиняя в героизации украинских националистов. Известные историки из разных стран мира возражали против ряда формулировок законов о декоммунизации.

Вятрович не скрывает своего критического отношения к политике нынешнего руководства Украины, он баллотировался в Верховную раду от партии бывшего президента Петра Порошенко, однако не был избран. При этом он написал, что получил заверения от нынешнего премьера Алексея Гончарука в том, что работа института будет продолжена.

Кто станет новым директором Института национальной памяти – пока не определено.