Данные из российской системы СОРМ попали в открытый доступ

Информация о принципах работы российской системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) оказалась в открытом доступе из-за ошибки сотрудника компании Nokia Networks. Об этом пишет портал TechCrunch.

С помощью СОРМ сотрудники правоохранительных органов отслеживают обмен информацией в российских сетях связи. Оборудование СОРМ имеется у всех компаний с лицензией Роскомнадзора на деятельность в области связи.

По данным СМИ, в доступ попали два терабайта информации за 2016-2018 годы, в том числе данные об оборудовании и структуре сетей СОРМ которая обслуживает российский телекоммуникационный оператор МТС. Nokia Networks является подрядчиком МТС по обслуживанию работы сетей СОРМ.

Помимо прочего в открытом доступе оказались планы и адреса телефонных станций и специальных помещений с оборудованием СОРМ. Соответствующие изображения TechCrunch публикует на своём сайте.

Nokia Networks закрыла доступ к диску через четыре дня после утечки, сообщает TechCrunch.

Законы, обязывающие операторов связи устанавливать оборудование для отслеживания обмена информацией в сетях связи, существуют в большинстве стран мира. По запросу спецслужб поставщики услуг связи представляют необходимые данные.

Nokia Networks утверждает, что перед продажей оборудования и услуг в различные страны оценивает там положение с правами человека. Представитель компании не ответил на вопрос, оценивались ли возможные правовые риски при заключении контракта с МТС, сославшись на соглашение о конфиденциальности.