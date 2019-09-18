Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания коллеги в московском метро, сообщает агентство "РИА Новости". Инцидент произошёл вечером в среду, 18 октября, на станции метро "Рязанский проспект" на юго-востоке города.

По данным следствия, сотрудники Отдела собственной безопасности попытались задержать сотрудника УВД на московском метрополитене. Он подозревался в попытке получения взятки при проверке документов. Подозреваемый открыл огонь из табельного оружия по задерживавшим его сотрудникам.

Издание "База" со ссылкой на неназванные источники сообщает, что напавший вымогал взятку в 2000 рублей у человека без постоянной регистрации в Москве. По одной из версий, задержавшие его сотрудники попытались подкинуть ему ещё одну тысячу рублей.

Раненый сотрудник Отдела собственной безопасности находится в крайне тяжёлом состоянии с огнестрельными ранениями в шею и живот, сообщает агентство “Интерфакс” со ссылкой на источники.

Подозреваемый задержан.