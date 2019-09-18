Псалтырь, часы и автомобиль Никиты Белых выставили на торги

Имущество бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых выставлено на торги. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

На продажу выставлены псалтырь 1779 года издания, наручные часы Blancpain Aqua Lung и внедорожник Nissan Patrol 2011 года выпуска. Начальная стоимость псалтыря две тысячи рублей, часов 552 тысячи рублей, а внедорожника более 900 тысяч рублей.

Адвокат Белых Андрей Грохотов в разговоре с РБК сообщил, что всё имущество, выставленное на торги, было изъято во время следствия в 2016 году. Юрист уточнил, сто псалтырь и часы – подарки. Он также заметил, что стоимость автомобиля гораздо ниже заявленной стоимости. По словам Грохотова, он не собирается обжаловать изъятие имущества у своего доверителя.

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года. В 2014 году его избрали на второй срок. Белых задержали в июне 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 600 тысяч евро. По версии следствия, за деньги экс-губернатор обещал внести ряд предприятий в список инвестиционных проектов области. Свою вину Белых не признал.