Помпео в Эр-Рияде: нападение на Саудовскую Аравию - это "акт войны"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил по приезду в среду в столицу Саудовской Аравии, что нападения беспилотниками и ракетами в воскресенье на крупнейшие нефтедобывающие сооружения королевства являются "актом войны".

Саудовская Аравия со своей стороны сообщила, что располагает неопровержимыми доказательствами, что атака была "безусловно" спонсорирована Ираном. В Эр-Рияде журналистам были показаны обломки ракет и беспилотников, которые, по заявлениям представителей вооруженных сил королевства, были сделаны в Иране. Саудовская Аравия однако не обвинила Тегеран в прямом запуске ракет и дронов со своей территории.

Иран отрицает причастность к нападению и предупредил США, что незамедлительно примет ответные меры, если станет мишенью военного удара.

Нападение, совершенное в ночь на воскресенье дронами и ракетами на нефтяные объекты компании Saudi Aramcoна востоке Саудовской Аравии, привело к сокращению производственных мощностей страны по добыче сырой нефти примерно наполовину.

Несмотря на увеличивающийся поток доказательств о возможной причастности Ирана к атакам, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не собирается сразу отвечать на удар по союзнику США военной силой. Однако он заявил об усилении санкций в отношении Ирана.

Представитель вооруженных сил Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малки сообщил на пресс-конференции в Эр-Рияде, что атака была начата с севера, где находятся Иран и Ирак. В ходе нападения было запущено 18 беспилотников и семь крылатых ракет, три из которых не достигли своих целей. По его словам, конфигурация ракет и дронов, а также дальность полёта исключает возможность их запуска с территории Йемена.

Ранее ответственность за нападение взяла на себя действующая в Йемене военизированная повстанческая группировка хуситов, которую поддерживает Иран.