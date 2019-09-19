Юнеман подал иск об отмене итогов голосования по интернету

Кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман подал иск в суд к участковой избирательной комиссии с требованием отменить результаты так называемого "электронного голосования" в 30-м округе, где он баллотировался. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Ранее Юнеман подавал аналогичную жалобу в Московскую городскую избирательную комиссию . Однако ЦИК признала выборы состоявшимися.

По результатам "электронного голосования" Роман Юнеман проиграл 84 голоса Маргарите Русецкой, которую поддерживала "Единая Россия. При этом на обычных, не электронных, участках Юнеман уверенно победил. Он считает, что это связано с фальсификациями во время интернет-голосования.

Оно проходило в качестве эксперимента в трёх округах Москвы. В каждом из них победили кандидаты, поддержанные мэрией. При этом на электронных участках они получили больше голосов , чем на обычных.

Отменить результаты "электронного голосования" потребовал оппозиционер Алексей Навальный. Политик называет "электронное голосование" "системой для вбросов еще более наглых и очевидных, чем те, которые происходят на участках".

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что обнаружил полный список участников "электронного голосования", который передал Юнеману. Московская мэрия заявила, что список нельзя считать подлинным.