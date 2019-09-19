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Профессор ВШЭ рассказала об обыске у основателя РЕН ТВ Ирены Лесневской

Ирена Лесневская

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Профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева сообщила об обыске у бывшего издателя журнала The New Times и основателя телеканала РЕН ТВ Ирене Лесневской. По её словам, в четверг утром в дом медиаменеджера в подмосковных Шмелёнках приехали следователи. Позже она удалила пост.

По словам Качкаевой, она разговаривала с Лесневской. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали. Адвокат на месте. "Пока не нервничаем", - написала Качкаева.

Позднее главный редактор The New Times Евгения Альбац написала в фейсбуке, что разговаривала с Лесневской и та сообщила ей, что "сработала тревожная кнопка". В комментариях она предполагает, что речь может идти о случайно вызванных сотрудниках вневедомственной охраны.

  • В 1991 году Ирена Лесневская вместе с сыном Дмитрием учредила телекомпанию РЕН ТВ. В 1997-м Лесневские основали одноименный телеканал и руководили им до 2005 года.
  • После ухода с телеканала Лесневская купила журнал "Новое время" (позднее переименован в The New Times). В 2013 году Лесневская передала журнал The New Times главному редактору издания Евгении Альбац.

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