Профессор ВШЭ рассказала об обыске у основателя РЕН ТВ Ирены Лесневской

Профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева сообщила об обыске у бывшего издателя журнала The New Times и основателя телеканала РЕН ТВ Ирене Лесневской. По её словам, в четверг утром в дом медиаменеджера в подмосковных Шмелёнках приехали следователи. Позже она удалила пост.
По словам Качкаевой, она разговаривала с Лесневской. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали. Адвокат на месте. "Пока не нервничаем", - написала Качкаева.
Позднее главный редактор The New Times Евгения Альбац написала в фейсбуке, что разговаривала с Лесневской и та сообщила ей, что "сработала тревожная кнопка". В комментариях она предполагает, что речь может идти о случайно вызванных сотрудниках вневедомственной охраны.
- В 1991 году Ирена Лесневская вместе с сыном Дмитрием учредила телекомпанию РЕН ТВ. В 1997-м Лесневские основали одноименный телеканал и руководили им до 2005 года.
- После ухода с телеканала Лесневская купила журнал "Новое время" (позднее переименован в The New Times). В 2013 году Лесневская передала журнал The New Times главному редактору издания Евгении Альбац.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.