Магия Путина сильнее: соцсети о задержании якутского шамана

Ночью на границе Бурятии и Иркутской области большая группа силовиков задержала якутского шамана Александра Габышева – того, что шёл в Москву, чтобы изгнать из Кремля Владимира Путина.

Совсем недавно Габышев стал героем документального фильма Радио Свобода.

Что с ним будет теперь – пока что неизвестно.

Илья Варламов:

Не дошёл шаман до Москвы. Магия полиции оказалась сильней.

Алексей Навальный:

Вот он: великий Путин с огромными процентами поддержки. Испугался якутского шамана да так, что его задерживали 20 человек с автоматами

Виталий Штыбин:

Все долго смеялись, что вот шаман этот идет из Якутска - безобидный сумасшедший, кому он нужен.

А вот после Бурятии мнение изменилось - и вот реакция

Таточка Конькова:​

Вчера рассказала мужу про шамана, которого ждут московские таксисты, чтобы присоединиться к нему.

Стасик сказал, что будет громче всех хохотать, когда Путин сбежит из Кремля в женском платье, спасаясь от шамана.

Сегодня шамана похитили. Похоже, в Кремле верят в сверхестественную силу безоружного, наивного, мистического добра сильней, чем простые жители провинций.

Верните шамана, жулики и воры!

Иван Давыдов:

Шаман шел по улице в Москву, и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? - спросил у ребят шаман. Мама - Росгвардия, папа - Владимир Путин!

Миша Нодельман:

Новости нашего средневековья

Наталья Зимянина:

надо же, испугались!

Николай Руденский:

Испугался все же Путин. Наверное, принесли ему в папочке отрывок из "Страшной мести":

"Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак — старик...

Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы:

— Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места! — И, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик".

Александра Гармажапова:

Судя по реакции, вся лента втайне рассчитывала на шамана.

Максим Дбар:

А где-то сейчас Виктор Пелевин читает эти новости и понимает, что сюжет его последней книги получился слабоватым

Илья Вайцман:

Чисто на всякий случай подстраховались: а вдруг и вправду, дойдет и изгонит «нацлидера»? O.o Ну-ка еще, от греха-то подальше...

Сюжет, конечно, за неимением Кафки - прямо для Сорокина или Пелевина. Хорошо еще, что без парочки боевых попов колдуна-то брали. Хотя, посмотрим, что ему предъявят.

Лев Рубинштейн:

Самое-то страшное это не то, что они провели спецоперацию по изоляции шамана. Мало ли, кого они в своем безумии закрывают и гнобят. То студент, то программист, то незарегестрированный кандидат, то вот, пожалуйста, шаман из Якутии.

Самое страшное - это наглядная демонстрация их цивилизационного уровня. Они ведь на самом деле видят угрозу для себя в шаманских камланиях. Они ведь действительно верят в шаманов, колдунов и гадалок на картах. Они ведь действительно исповедуют Карго-культ, ритуально и ужасно неуклюже имитируя различные институты взрослого, то есть цивилизованного мира - парламент, выборы, суды и так далее.

Они сами язычники-шаманисты. Они на самом деле испугались шамана: а вдруг у этого шамана связь с важными духами окажется сильнее, чем у их шамана. Мало ли что!

Максим Горюнов:

смысл якутского шамана в том, что он обратился к российской власти на понятном для неё языке:

языке народного эпоса.

раньше я писал, что Путин считает себя великим государственным деятелем и ошибался.

величие и духовность прогрессируют, видения себя меняется.

арест шамана указывает на его новое понимание себя: он не государственный деятель, он герой народного эпоса как Вяйнемёйнен, герой финской «Калевалы».

как и Вяйнемёйнен, Путин богатырь, вещий рунопевец и сеятель.

Крым он брал не как «император всероссийский».

для «императора всероссийского» шаман безопасен,

но для героя эпоса он мощнейшая угроза.

Игорь Эйдман:

Путин испугался шамана, велел арестовать. А кого ему ещё бояться? В России выборов нет, независимого суда нет, легальной оппозиции нет, свободных СМИ нет. Все зачищено. Один шаман остался. И того посадили...

Сменить власть в России на выборах, наверное, столько же шансов, что и с помощью шаманских заклятий. Теме не менее кандидатов давно сажают, не удивительно, что теперь и до шаманов добрались.

Михаил Дурненков:

Это говорит о том, что те, кто от него избавился, рассматривают наше общество как бомбу, в которой детонатором может стать любой фактор, даже самый безумный.

Будем надеяться, что его не убили.

Надо еще по больничкам его будет поискать, власть такие пограничные случаи любит закалывать галопередолом.

Дмитрий Колезев:



Почему задержали шамана?



Думаю, потому что увидели, что его появление в городах становится катализатором протеста. Шаман, конечно, фрик, но это та искорка, из которой может разгореться пламя протеста в городах. Опыт Улан-Удэ показал это (там митинги начались именно с появлением шамана). А шаман планировал идти через крупные города к Москве. Следующим на очереди был Иркутск, потом Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Оренбург. Потенциал протеста в городах сейчас довольно высок.​

Ирек Муртазин:

А мне вот что интересно. Если поход шамана на Москву подпадает под УК или хотя бы даже под административный кодекс, почему его задержали только на границе Бурятии и Иркутской области? Почему раньше не задерживали? Раньше не обращали внимания? Думали, что не дойдет? А сейчас испугались?

Алексей Кулеш:

История с шаманом Александром Габышевым подозрительно идеально рифмуется с Евангелием. Проповеди, последователи, арест, молва впереди него. Не хватает (пока) суда, Понтия Пилата, выступления первосвященника и бессмертия...

Зураб Бадашвили:

Ну что, никто ведь не выйдет в пикет и адвоката не предоставит.

Остап Кармоди:

По еврейскому приданию Машиах (то есть мессия) придёт в Иерусалим с востока. Поэтому арабы, захватив город, замуровали восточные ворота камнями и устроили перед ними кладбище, так как считали, что Машиах будет из рода коэнов, которым вход на кладбище запрещён.

Рассказывая об этом, евреи смеются - ну как какие-то там камни и могилы смогут помешать Машиаху?

Если этот шаман - настоящий Шаман, изгоняющий Путина, то кто ж его сможет надолго задержать?

Ну а если он лжешаман, то что поделаешь... Будем бороться за его освобождение в общем порядке.

Михаил Ходорковский:

Да, когда нет надежды на «высшие силы», приходится просто помогать... Но, что приятно, достигнутый уровень самодебилизации заставил Кремль испугаться ... шамана!